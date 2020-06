Acht Spieler des LASK sind älter als der 27-jährige Trainer von Gegner Sturm

Schafft der LASK heute daheim gegen den SK Sturm Graz (20.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) endlich den sportlichen Umschwung in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga?

Der Gegner hat am Sonntag beim 2:1 über Hartberg bereits jenen ersten Sieg geholt, den die Ismael-Elf so dringend benötigen würde. Und das mit einem der jüngsten Trainer der österreichischen Fußball-Bundesliga-Geschichte. Beim LASK sind gleich acht Kaderspieler älter als Sturms 27-jähriger Interimscoach Nikon El Maestro, der aktuell seinen um zehn Jahre älteren Bruder Nestor in der Coaching-Zone vertritt.

Der gesperrte Chef begleitet die Mannschaft zwar nach Oberösterreich. Während des Spiels darf er aber zumindest offiziell keinen Kontakt zur Mannschaft haben.

Mit dem Namen "El Maestro" wird man nicht geboren, man legt ihn sich zu. In einem Zeitungsartikel war Nikon als "Maestro" bezeichnet worden. Das blieb im Kopf hängen. Als die gesamte Familie schließlich die serbische Heimat verließ und (unter anderem) zur Förderung der Fußballerkarriere Nikons nach England zog, wurde aus der Familie Jevtic die Familie El Maestro.

"In England war man mit einem serbischen Namen nicht sehr beliebt. Wir sind dafür in Serbien sehr kritisiert worden, aber viele wissen nicht, wie es ist, als Jugendlicher in einem NATO-Land zu leben, das Krieg gegen uns führt", sagt der ältere Bruder Nestor.

Weil am Ende weder bei West Ham United noch in den Nachwuchsakademien von Valencia und Schalke 04 der Kopf mit den Füßen mitspielte, war die Karriere des als "Jahrhunderttalent" bezeichneten Nikon schon sehr bald beendet. Jetzt begleitet er seinen Bruder und Mentor Nestor auf dessen Trainerstationen. "Der LASK ist haushoher Favorit. Man hat die Klasse der Mannschaft auch gegen Salzburg gesehen. Es muss für uns schon alles passen, um aus Oberösterreich etwas mitzunehmen", sagt der Interimstrainer.

Ismael: "Erfolg erzwingen"

Auch LASK-Verteidiger Reinhold Ranftl ist älter als der Sturm-Trainer. Der Steirer kennt das Erfolgsrezept, um endlich auch in der Meistergruppe voll zu punkten. "Wir sind noch nicht dort, wo wir im Grunddurchgang waren. Jetzt braucht es auch einmal einen schmutzigen Sieg, weil jetzt zählen nur noch Siege." LASK-Trainer Ismael kann heute wieder auf den zuletzt verletzt gewesenen Dominik Frieser zurückgreifen. Sein Motto für das Spiel: "Wir müssen nicht nur allgemein die Zweikämpfe, sondern vor allem die ganz wichtigen und entscheidenden Zweikämpfe gewinnen und den Erfolg jetzt erzwingen." Dann würde auch Nikon El Maestro im LASK seinen Meister finden.

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at