Ab 19:30 Uhr live: LASK im Europa-League-Playoff bei Sporting Lissabon

Die Athletiker sind gestern nach Portugal aufgebrochen und brauchen heute ab 21 Uhr einen Sieg, um in die Gruppenphase der Europa League aufzusteigen. Der Gegner ist mit Sporting Lissabon kein unbekanntes Team, auch wenn bei den Portugiesen im Sommer einige Spieler den Verein verlassen haben und andere neu dazu gekommen sind. Im Vorjahr verlor der LASK das Gastspiel im Estadio Jose Alvalade mit 1:2, obwohl man über weite Strecken der Partie das Spiel kontrolliert hatte. Ein Erfolgserlebnis gab es am letzten Gruppenspieltag vor eigenem Publikum zu feiern: Die Linzer fertigten Sportings 1B-Elf mit 3:0 ab und feierten den Gruppensieg.

Die Linzer werden heute auf die Langzeitverletzten Marvin Potzmann und Thomas Goiginger verzichten müssen. Ein Einsatz von Mittelfeld-Motor James Holland ist nach einer leichten Verletzung am vergangenen Sonntag fraglich.

Wer spielt in der Europa League?

Diese Teams sind bereits für die Gruppenphase der UEFA Europa League qualifiziert:

CF Villareal, Real Sociedad, Leicester City, FC Arsenal, SSC Napoli, AS Roma, Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim, OG Nizza, OSC Lille, SC Braga, Benfica Lissabon, Royal Antwerpen, KAA Gent, Feyenoord Rotterdam, AZ Alkmaar, Wolfsberger AC, Rapid Wien, Sparta Praha, Slavia Praha, ZSKA Moskau, Zorya Luhansk, Sivasspor, Omonoia, PAOK Athen, Maccabi Tel-Aviv, Molde FK

Hinzu kommen die Sieger der heutigen Playoff-Spiele - das sind 21 Teams. Die Auslosung findet morgen am UEFA-Stammsitz in Nyon statt.

Das Finale soll am 26.05.2021 im Gdansk-Stadion in Danzig gespielt werden. Eigentlich wäre Sevilla 2021 als Gastgeber fixiert gewesen - durch den in der Folge der Corona-Pandemie nach Deutschland verlegten K.O.-Modus wird Danzig von 2020 auf 2021 geschoben, Sevilla wird 2022 Endspiel-Gastgeber sein.

Wichtige Termine für LASK-Fans im Falle einer Qualifikation heute (oder Rapid beziehungsweise WAC-Fans, die hier mitlesen):

1. Spieltag: 22.10.2020

2. Spieltag: 29.10.2020

3. Spieltag: 05.11.2020

4. Spieltag: 26.11.2020

5. Spieltag: 03.12.2020

6. Spieltag: 10.12.2020

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at