Ab 18 Uhr live: LASK startet bei Slavia Prag ins Conference-League-Achtelfinale

Der LASK bekommt es in der Runde der besten 16 in der UEFA Europe Conference League heute Abend ab 18:45 Uhr im Hinspiel auswärts mit Slavia Prag zu tun. Der Klub aus der Tschechischen Hauptstadt wurde in den vergangenen fünf Jahren viermal tschechischer Meister. In der Vorsaison gelang das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Der Klub befand sich seit 2016 zu 99 Prozent im Besitz des chinesischen Wirtschaftskonglomerats CEFC China Energy. Seit 2018 wird er gemeinsam von der Citic Group und der Sinobo Group kontrolliert. Slavia Prag zog mit einem Gesamtscore von 6:4 gegen Fenerbahce Istanbul ins Achtelfinale der Conference League ein. Allerdings fehlen bei den Tschechen einige Spieler verletzt oder gesperrt.

Der LASK sieht sich als Außenseiter in diesem Spiel. "Der LASK wurde in der Vergangenheit oft damit konfrontiert, dass er kleiner gemacht worden ist", sagt Trainer Andreas Wieland. Nachsatz: "Wir haben das Potenzial, Slavia zu ärgern. Möglichkeiten gibt es immer." Die Offensivakteure Sascha Horvath, Andreas Gruber (beide krank) und Marko Raguz (angeschlagen) stehen dem Trainer heute nicht zur Verfügung. Es drängt sich die Frage auf, wer die Tore erzielen soll. Von den sechs Linzer Torschützen im Jahr 2022 verbleibt mit Thomas Goiginger nur ein Spieler im Aufgebot.

Für die Athletiker bietet sich in den beiden Duellen mit Slavia Prag die Möglichkeit, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale eines großen europäischen Klubbewerbs einzuziehen. Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag (17. März) ab 21 Uhr in der NV-Arena in Sankt Pölten.

