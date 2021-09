Ab 18 Uhr live: LASK empfängt Maccabi Tel Aviv

LASK - Maccabi Tel Aviv

LASK Maccabi Tel Aviv Anstoß: 30.09. - 18:45

Live-Kommentar

Wir berichten ab 18 Uhr live aus dem Wörtherseestadion.

Nach dem Auftaktsieg in Helsinki empfängt der LASK in der zweiten Runde den israelischen Vizemeister Maccabi Tel Aviv. Experten erachten das Duell zwischen diesen beiden Teams als jenes um den Gruppensieg. In jedem Fall kann es ein Schlüsselduell sein, wenn die Athletiker europäisch überwintern wollen.

Bereits gestern ist die Mannschaft um Trainer Andreas Wieland nach Klagenfurt gereist, um bestmöglich vorbereitet in das heutige Duell zu gehen. Der 3:1-Heimsieg am Wochenende in der Bundesliga gegen die Admira gibt für das heutige Duell einen positiven Rückenwind, den der LASK nutzen will, um auch gegen Tel Aviv erfolgreich zu sein.

Hören Sie dazu die aktuelle Ausgabe des Heimspiel-Sportpodcasts mit LASK-Kapitän Alexander Schlager: