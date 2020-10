Ab 17:30 Uhr: LASK empfängt Ludogorez Rasgrad

LASK - Ludogorez Rasgrad

Neun Meistertitel in Serie, sieben Antreten in Europacup-Gruppenphasen, vier Aufstiege ins Europa-League-Sechzehntelfinale. Würde man es nicht besser wissen, könnte man vermuten, wir würden hier über Red Bull Salzburg sprechen. Die Rede ist aber von Ludogorez Rasgrad, dem heutigen Gegner des LASK. Die Bulgaren haben nach der Vereinsübernahme durch einen Pharma-Unternehmer im Jahr 2010 und dem Aufstieg 2011 einen Weltrekord inne. Wie auch Estlands Klub Levadia Tallinn ist Rasgrad das Triple aus Meisterschaft, Cup und Supercup in der Aufstiegssaison gelungen. Und seither ist das Team aus dem Nordosten des Landes Serienmeister.

Noch beeindruckender liest sich die Liste von Gegnern, die man auf europäischer Ebene bereits die Stirn bieten konnte. Siege gegen Partizan Belgrad, FC Basel, Dinamo Zagreb, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad, Viktoria Pilsen, Hoffenheim und ZSKA Moskau sind ebenso beeindruckend wie die Unentschieden gegen den FC Liverpool, Paris Saint Germain, Bayer Leverkusen oder die ganz knappen Niederlagen gegen Real Madrid, FC Arsenal, den AC Milan, Inter Mailand oder Espanyol Barcelona. Zweimal erreichte das Team von Präsident Kyril Domustschiew bereits die Gruppenphase der Champions League, aktuell ist man zum fünften Mal in der Europa-League-Gruppenphase dabei. Geht es nach dem LASK, soll für Rasgrad der Weg heuer bereits nach der Gruppenphase enden. Denn die Linzer kämpfen mit Royal Antwerpen und den Bulgaren um den Platz hinter dem vermeintlichen Fixaufsteiger Tottenham. Deshalb sollen heute in der Raiffeisen Arena bereits Punkte her.

