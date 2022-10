Jetzt live: LASK empfängt die Wiener Austria

Am Marathon-Tag hat der LASK in der Fußball-Bundesliga die Dauerläufer zu Gast: Die Wiener Austria bestreitet am Sonntag in Pasching das 24. Saisonspiel (17 Uhr). Auch deshalb will der LASK das Tempo von der ersten Minute an anziehen. Ob das gelingt, können Sie ab 17 Uhr in unserem Liveticker mitverfolgen.

Das Spiel im Liveticker: