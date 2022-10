Ab 17 Uhr live: Findet der LASK heute in die Erfolgsspur zurück?

Ein etwas ins Strudeln geratener LASK gastiert am Samstag (17.00 Uhr) zum Start der Rückrunde der Fußball-Bundesliga bei der Klagenfurter Austria, die mit breiter Brust auf die Linzer wartet. Drei Siege in Folge hat Peter Pacults Truppe zuletzt geholt, mit dem vierten würde man die aktuell drittplatzierten Oberösterreicher sogar überholen. Der LASK steht nach fünf Spielen ohne Sieg schon leicht unter Druck. In der Vorwoche setzte es für den LASK eine 0:3-Watschen gegen Hartberg – und das vor eigenem Publikum, aber nicht unbedingt als schlechteres Team. Vor allem die Offensive ist zuletzt ins Stottern geraten, nur vier Treffer gelangen in den vergangenen fünf Runden. Findet der LASK gegen den Lieblingsgegner heute in die Erfolgsspur zurück? Gegen Klagenfurt haben die Athletiker seit der Neugründung der Kärntner in 13 Pflichtspielen nie verloren. Das Match können Sie hier im Liveticker mitverfolgen: