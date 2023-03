Ab 17 Uhr live: Beendet der LASK gegen Hartberg seine Negativserie?

Trainer Dietmar Kühbauer will zum Abschluss des Grunddurchgangs die drei Zähler gerne mitnehmen, warnte jedoch: "Wir stellen uns auf ein hartes Stück Arbeit ein."

Hartberg erwischte die Athletiker Anfang Oktober auf dem falschen Fuß und bestrafte ineffiziente Linzer mit drei Toren nach der Pause. "So ist Fußball. Das sollte uns am Sonntag nicht passieren", hielt Kühbauer fest. Der Burgenländer bestreitet in Hartberg sein 300. Spiel als Coach eines Erstligisten. Er ist damit der achte Trainer der Bundesliga-Geschichte, der diese Marke erreicht. Personell stehen Kühbauer mit Marin Ljubicic und Robert Zulj wieder zwei starke Offensivspieler zur Verfügung.

Das Spiel im Liveticker:

