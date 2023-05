Ab 14.30 Uhr live: LASK will gegen Rapid Platz drei fixieren

Trainer Dietmar Kühbauer hat sich an seiner alten Wirkungsstätte viel vorgenommen. "Im Saisonfinish gilt's jetzt noch einmal alles abzurufen, was wir im Tank haben. Wir freuen uns am Sonntag auf ein Spiel vor toller Kulisse und wollen aus Hütteldorf etwas mitnehmen. Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir in solchen Partien bestehen können - das wollen wir auch diesmal wieder bestätigen", erklärte der Burgenländer.

Mehr zum Thema LASK LASK LASK: In 57 Jahren nur vier Mal in den Top Drei WIEN. Ein Punkt am Sonntag beim SK Rapid reicht, um als Dritter ein Stück Klubgeschichte zu schreiben. Der Gegner steht unter Druck. LASK: In 57 Jahren nur vier Mal in den Top Drei

