Conference-League-Achtelfinale: LASK trifft auf Slavia Prag

Der LASK ist aus rot-weiß-roter Sicht der letzte Mohikaner in der neuen Europa Conference League. Der SK Rapid verabschiedete sich gestern in der Zwischenrunde, Österreichs Fußball-Rekordmeister scheiterte am niederländischen Vertreter Vitesse Arnheim, der nach der 1:2-Niederlage in Wien mit einem 2:0-(2:0)-Heimsieg den Spieß umdrehte.

Heute (13 Uhr, Livestream auf uefa.com) wird es für die Schwarz-Weißen, welche die Play-off-Spiele als souveräner Gruppensieger erste Reihe fußfrei verfolgen konnten, ernst. In Nyon steigt die Achtelfinal-Auslosung für die Duelle am 10. und 17. März.

Mögliche Kontrahenten des LASK, der im Rückspiel in der NV-Arena zu St. Pölten Heimvorteil genießen wird, sind Rapid-Bezwinger Vitesse, Slavia Prag, Partizan Belgrad, Bodö/Glimt, Olympique Marseille, PSV Eindhoven oder Leicester City.

Live: Die Achtelfinal-Paarungen

Marseille - Basel

Leicester City - Stade Rennes

PAOK - Gent

Vitesse Arnheim - AS Rom

PSV Eindhoven - Kopenhagen

Slavia Prag - LASK

Bodo/Glimt -