Am Donnerstag in Lillestrøm gefeiert, am Sonntag von Ex-Stürmer Gartler und St. Pölten gefordert, mit den Gedanken beim Hinspiel in Istanbul Bild: GEPA Sport Fußball Vor dem Traum gegen Besiktas darf St. Pölten nicht zum Albtraum werden PASCHING. Schafft der LASK morgen die Umstellung von der Europa League auf die Bundesliga? Von Günther Mayrhofer, 04. August 2018 - 00:05 Uhr

So richtig konnte man beim LASK den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League gar nicht genießen. Nach dem 2:1 in Lillestrøm begann für die Spieler in der Kabine schon das Regenerationsprogramm, während des gestrigen Rückfluges schaute Trainer Oliver Glasner ein Video von St. Pölten an – dem morgigen Bundesliga-Gast in der TGW-Arena (17 Uhr).

In den Köpfen ist längst Besiktas Istanbul. "Die Vorfreude ist natürlich riesengroß", sagte Glasner. Am Donnerstag steigt das Hinspiel in der Vodafone-Arena. Die Mannschaft hatte als Einstimmung auf die Partie in Lillestrøm schon ein Video aus einem der lautesten Stadien der Welt vorgeführt bekommen – die Belohnung, die nach dem Aufstieg wartet. Noch Donnerstag Abend wurde das Rückspiel von Besiktas Istanbul dort gegen B36 Tórshavn (6:0) heruntergeladen, Video-Mann Markus Wenger und Co-Trainer Michael Angerschmid bereiten die wichtigsten Szenen auf. Alle denken schon an den Traum, den der LASK verwirklicht hat – wird St. Pölten am Sonntag deswegen zum Albtraum?

Vergangene Saison war es eine Stärke des LASK, im Laufe einer Woche für jeden Gegner einen speziellen taktischen Plan einzuüben. "Das ist die größte Umstellung. Momentan können wir auf dem Platz fast nichts machen außer Regeneration", sagt Glasner. "Jetzt müssen wir versuchen, die Vorbereitung mit Videos zu erledigen, nicht nur über den Gegner, sondern auch über die eigenen Verhaltensweisen." Nur im heutigen Abschlusstraining hat der LASK Zeit, sich auf St. Pölten einzustimmen.

Gartler kehrt als Gegner zurück

Wie schwierig der Umstieg von der Europa-League auf die Bundesliga ist, lernte die Mannschaft am vergangenen Wochenende: Da wurde die erste Halbzeit in Salzburg (1:3) verschlafen. Um diese Erfahrung ist der LASK reicher. Ein weiterer kleiner Vorteil: Die Niederösterreicher spielen wie Lillestrøm mit hohen Pässen in die Spitze.

Ein Empfänger wird René Gartler sein. Beim Hinspiel gegen Lillestrøm drückte er im Linzer Stadion seinen Ex-Kollegen die Daumen, morgen kommt er als Gegner in die TGW-Arena. In der Familie bleiben die Punkte sicher: Vater Harry Gartler ist Projektleiter beim neuen LASK-Stadion.

