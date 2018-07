Für den Rasen in der TGW-Arena bekam der LASK Bestnoten, bei der Klubbewertung wurde es Platz fünf. Bild: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Sport Fußball Spieler stellen dem LASK ein gutes Zeugnis aus LINZ. Umfrage unter den Profis ergab ein Sehr gut beim Rasen und ein Gut für den Klub. Von OÖN, 31. Juli 2018 - 00:04 Uhr

Die Rückkehr in die Fußball-Europa-League war nur das sportlich sichtbare Zeichen für die Entwicklung des LASK. Zwei Umfragen der Profi-Gewerkschaft "Vereinigung der Fußballer" (VdF) stellten dem Bundesligisten ein gutes Zeugnis aus.

Am Sonntag bekam der LASK sportlich von Champions-League-Starter Salzburg die Grenzen aufgezeigt (1:3), was den Rasen betrifft, sind die Athletiker selbst schon Champions-League-reif. Nach jeder Partie in der TGW-Arena benotete ein Spieler der Gäste die Spielwiese auf einer Skala von eins bis zehn. 8,25 war das Ergebnis des LASK, nur Altach war ein wenig besser. Die Vorarlberger verteidigten ihren Titel als "Rasenmeister" aus der Saison davor mit 8,37. Seit Beginn der Befragung 2012 ging der Bundesliga-Schnitt von 6,1 auf 7,7 nach oben – eine Folge der Infrastrukturauflagen, die inzwischen eine Rasenheizung zur Lizenzbedingung machen.

Bei der Umfrage unter den eigenen Spielern über die Bedingungen beim Klub in der vergangenen Saison landete der LASK auf dem fünften Platz in der Bundesliga. Die Bestnote 10 gab es für die Pünktlichkeit der Gehälterauszahlung, 9 für die Klarheit der Verträge und das Image des Klubs, 8 bei der Lohnfortzahlung bei Verletzung.

Mehr Luft nach oben hat der LASK beim Informationsaustausch zwischen der Klubführung und der Mannschaft (7) und bei der medizinischen Betreuung (6), bei der Ausrüstung erhielt der LASK mit 6 sogar die schlechteste Bewertung aller Bundesligisten der vergangenen Saison. Meister Salzburg verfehlte bis auf einen Punkt die perfekte Wertung.

Ried: Der beste Rasen Österreichs

Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl

Ried hat den besten Rasen

Salzburgs Farmteam Liefering holte in der VdF-Umfrage in der zweithöchsten Spielklasse den ersten Platz, gefolgt von der SV Guntamatic Ried, die nicht nur den mit Abstand besten Rasen in der letzten Saison der Ersten Liga stellte, sondern auch den besten im österreichischen Profifußball.

"Auffällig ist, dass fünf Vereine offensichtlich nicht pünktlich zahlen. Nach wie vor scheint es auch Aufholbedarf in der medizinischen Betreuung zu geben", stand in der Aussendung der VdF. "In der zweiten Liga verdeutlichen die Ergebnisse, dass nicht jeder Klub im Profifußball angekommen zu sein scheint." Ein Hinweis darauf, dass die Ligareform überfällig war.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.