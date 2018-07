Der LASK feierte mit den Fans eine Europacup-Party gegen Lillestrøm. Bild: GEPA Sport Fußball Doppelte Herausforderung für den LASK nach der Lillestrøm-Gala LINZ. Nach dem 4:0 in der Europa-League-Qualifikation gegen Norwegens Cupsieger sind die Athletiker morgen zum Auftakt der Bundesliga bei Meister Salzburg zu Gast (17 Uhr). Von Günther Mayrhofer, 28. Juli 2018 - 00:04 Uhr

"Viel Glück in Salzburg!" So verabschiedete sich Lillestrøms Trainer Jörgen Lennartsson nach dem 0:4 im Zweitrundenhinspiel der Fußball-Europa-League gegen den LASK aus dem Linzer Stadion. "Ihr werdet dort gewinnen."

Der Schwede war beeindruckt vom Spiel der Athletiker, die morgen zum Auftakt der Bundesliga beim Meister gastieren (17 Uhr) – genauso wie die LASK-Fans und Trainer Oliver Glasner. "Es ist ein unglaubliches Ergebnis. Ich glaube immer, dass nicht noch mehr geht, aber die Burschen strafen mich immer wieder Lügen, weil sie von der Leistungsbereitschaft her noch einen draufsetzen."

Es war ein nahezu perfekter Abend angetrieben von euphorischen Fans, ein Feiertag, einen Tag nach dem 110. Geburtstag des Klubs. Die beiden Weitschusstore von James Holland und Thomas Goiginger waren nicht nur Zufall, auch wenn Holland über sein erstes Tor im LASK-Dress sagte: "Da habe ich meine Augen zugemacht und einfach geschossen." Im Training wurden genau diese Situationen trainiert, besonders mit den "Sechsern". Goiginger gesellte sich dazu, nicht auf Anweisung des Trainers, sondern aus eigenem Antrieb: "Mit James Holland habe ich diese Woche Weitschüsse trainiert, dass es dann so klappt, war Schicksal", sagte der Doppeltorschütze. Peter Michorl traf in der zweiten Halbzeit nach einem Rückpass vor dem Strafraum die Stange.

"Das war ein Statement"

"Vor etwas mehr als zwei Jahren sind wir noch in der zweiten Liga herumgegurkt, haben den Aufstieg nicht geschafft, aber an unserer Philosophie festgehalten", sagte der Mittelfeldspieler. "Da sieht man, was rauskommt. Es war ein Highlight und ein Statement des LASK."

Morgen kann in Salzburg das nächste Rufzeichen gesetzt werden. "Wir werden das jetzt aufsaugen und wirken lassen", sagte Glasner. Das Selbstvertrauen sollte helfen bei der Bewältigung der doppelten Herausforderung. "In Salzburg müssen wir noch mehr laufen. Jetzt gilt es, den Körper und den Geist wieder fit zu bekommen."

Physisch sollte es das kleinere Problem sein, auch wenn sich die Athletiker gegen Lillestrøm bei drückender Hitze bis zum Schluss verausgabten. Ob die Köpfe allerdings nach dem Europa-League-Fest für den gleichen Aufwand in der Bundesliga bereit sind, müssen die Spieler in Salzburg erst zeigen. Dass sie ihren Trainer noch immer überraschen können, haben sie gegen Lillestrøm eindrucksvoll bewiesen.

„Hoffnung lebt immer“

„Lillestrøm gedemütigt“, titelte die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ nach dem 0:4 in Linz. „Die Hoffnung lebt im Fußball immer“, sagte Lillestrøms Trainer Jörgen Lennartsson. Der Schwede erinnerte an das 4:4 nach 0:4-Rückstand seines Heimatlandes in der WM-Qualifikation 2014. Zlatan Ibrahimovic und Co. brauchten damals nur 28 Minuten, um den scheinbar aussichtslosen Rückstand aufzuholen.

So richtig glaubte Lennartsson nach seinem Debüt aber selbst nicht an ein Wunder im Arasen-Stadion am Donnerstag. „Unser Hauptaugenmerk wird auf der Meisterschaft liegen“, sagte er. In dieser geht am Sonntag nach dem Heimspiel gegen den LASK die Rückrunde los. Lillestrøm liegt auf Platz 13 punktegleich unmittelbar vor den Abstiegsplätzen.

Für Glasner wird das Rückspiel aber keineswegs ein Ausflug: „Wir werden uns genauso vorbereiten. Jeder Gegner hat den Respekt verdient, dass man zu 100 Prozent spielt. Wir wissen, wo wir herkommen. Vor 14 Monaten waren wir noch in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, jetzt haben wir einen tollen Sieg auf internationaler Bühne gefeiert.“

In der dritten Runde wäre höchstwahrscheinlich Besiktas Istanbul der Gegner. Der türkische Topklub gewann das Hinspiel in Tórshavn 2:0. „Das wäre eine unglaubliche Sache für uns, für die Fans, für den ganzen Verein. Das hätte sich vor wenigen Jahren niemand erträumen lassen“, sagte Peter Michorl. Vor der Verwirklichung des Traums stehen noch 90 Minuten in Norwegen. „Wir werden alles tun, um das zu erreichen.“

