Stadion-Namensgeber Vodafone überweist Besiktas rund 100 Millionen Euro für zehn Jahre. Bild: OÖN Sport Fußball Der Star ist das Stadion: LASK-Gegner Besiktas schlägt keine leisen Töne an ISTANBUL. "Hexenkessel" in Istanbul: Der 41.903 Zuschauer fassende Vodafone Park gehört zu den lautesten Arenen der Welt – Der deutsche Stürmer Werner ging vor der Kulisse in die Knie. Von Alexander Zambarloukos, 07. August 2018 - 00:04 Uhr

Der am 10. April 2016 eröffnete Vodafone Park am europäischen Ufer des Bosporus spielt alle Stückln. 125 Millionen Euro hat jenes Istanbuler Schmuckkästchen, das am Donnerstag (20 Uhr, LT1 live) im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League zur illustren Bühne für den LASK werden wird, verschlungen. Die Arena ist der ganze Stolz des Eigentümers Besiktas.

Der 15-fache türkische Meister und neunmalige Cupsieger, der wie die Oberösterreicher schwarz-weiß gefärbt ist, startet nicht zuletzt wegen des Heimvorteils als großer Favorit in das Kräftemessen mit den Athletikern. Die Kulisse verspricht ein ohrenbetäubendes Erlebnis. Selbst dann, wenn das 41.903 Zuschauer fassende Stadion nicht restlos gefüllt ist.

Beim 6:0 gegen Tórshavn vor vier Tagen waren 23.929 Fans anwesend und damit weniger, als der im März 1903 gegründete Verein Mitglieder hat. 27.000 sind es an der Zahl. Und die meisten von ihnen können richtig laut werden.

Das Stadion gehört zu den lautesten der Welt. Hier wurde schon mehrmals ein ohrenbetäubender Schalldruck von mehr als 140 Dezibel gemessen. Das ist heftiger als der Start eines Düsenjets (130).

Nicht alle werden mit dieser Belastung fertig. Frag nach beim deutschen Teamstürmer Timo Werner (22), der sich in der abgelaufenen Saison bei Leipzigs 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Besiktas auswechseln lassen musste. Der Lärm hatte sich auf den Kreislauf geschlagen.

Altmeister in Aktion

Der Istanbuler Traditionsklub sollte in der Folge in der "Königsklasse" bis ins Achtelfinale vorstoßen, dann gingen die Lichter gegen die Bayern aus. Entsprechend hoch ist auch diesmal die Erwartungshaltung beim Liga-Vierten der Spielzeit 2017/18: "Unser Job ist es, international ganz weit zu kommen. Über ein Scheitern zerbreche ich mir nicht den Kopf", sagt Torhüter Tolga Zengin.

Er ist der Kapitän einer Mannschaft, deren Stars schon in die Jahre gekommen sind. Pepe (35), Ricardo Quaresma (34), Vagner Love (34), Alvaro Negredo (32), Ryan Babel (31) und Jeremain Lens (30) bewegen sich im Herbst ihrer Karrieren. Eine Spur jünger ist der kroatische Vizeweltmeister Domagoj Vida. Der Marktwert des 29-Jährigen ist auf zwölf Millionen Euro geklettert, der Kader von Coach Senol Günes bringt es nicht zuletzt dank elf Nationalspielern und 14 Legionären auf 70,3 Millionen. Der LASK steht mit 13,93 Millionen vergleichsweise bescheiden da. Doch nicht immer gewinnt Geld Spiele, der Druck lastet auf den "Adlern vom Bosporus" ...

"Absoluter Höhepunkt"

Sollte der LASK auch die Hürde Besiktas in der Fußball-Europa-League überspringen, würde in der letzten Quali-Runde vor der Gruppenphase, dem Play-off, der Sieger des Duells Nordsjælland (Den) – 20 Kilometer nordwestlich von Kopenhagen beheimatet – gegen Partizan Belgrad (Srb) warten. Das ergab die gestrige Auslosung in Nyon. Das erste Match steigt am 23. August auswärts, das zweite am 30. zuhause.

Doch im Moment sind das ungelegte (wenn auch nicht unüberwindbare) Eier. Der LASK lebt im Hier und Jetzt. Ein Match jagt das nächste. Jenes in Istanbul gegen Besiktas wird das sechste Pflichtspiel binnen 21 Tagen sein. Es bleibt keine Zeit, vergebenen Chancen nachzutrauern. Das ist auch die Devise von Cheftrainer Oliver Glasner nach dem 0:0 gegen St. Pölten mit dem Elfmeter-Pech von Maximilian Ullmann. Es haben schon namhaftere Spieler verschossen.

Dass der LASK nach zwei Runden in der neuen Zwölferliga noch ohne Sieg dasteht, ist kein Beinbruch. Was Leistung, Leidenschaft, Tempo und Laufbereitschaft anbelangt, brauchen sich die Athletiker nichts vorzuwerfen. In ihrer aktuellen Verfassung können sie auch Besiktas, das noch nicht im Meisterschaftsbetrieb steht, weh tun.

„Die Vorfreude ist groß, auch wenn wir vom Management bis zur Mannschaft sehr viel stemmen müssen“, sagt LASK-Präsident Siegmund Gruber. Eines ist klar: Die Schwarz-Weißen reisen in die Türkei, um am Donnerstag die Weichen für eine Sensation zu stellen. „Für uns ist das ein absoluter Höhepunkt“, betonte Glasner.

