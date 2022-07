9:1 - LASK stürmte nach frühem Schreck zum Aufstieg im Cup

So gut hatte der LASK im letzten Test gegen Europa-League-Sieger Frankfurt verteidigt (0:0), die ersten Pflichtspielsekunden der neuen Saison riefen aber die vielen vermeidbaren Gegentore der enttäuschenden Vorsaison in Erinnerung: Nach 34 Sekunden führte der Außenseiter aus Tirol, den ersten Angriff hatte Christian Auer abgeschlossen.

Es wurde kein Wirkungstreffer, denn mit dem Anstoß ging die Partie nur noch in Richtung des Schwaz-Tores. Der LASK zog ein Powerplay auf, in der 17. Minute erzielte Keito Nakamura den Ausgleich.

Drei Tore von Zugang Ljubicic

Zwei Zugänge schafften mit ihren Toren noch vor der Pause klare Verhältnisse: Verteidiger Filip Stojkovic traf per Kopf (22.), Marin Ljubicic zirkelte den Ball vom Sechzehner aus der Drehung zum 3:1 ins Kreuzeck (44.).

Nach dem Seitenwechsel legte der 20-jährige Kroate zwei Treffer nach: Allein auf dem Weg zum Tor ließ er Schlussmann Lukas Wackerle keine Abwehrchance (54.), zwei Minuten später staubte Ljubicic ab, als Wackerle einen Schuss von Thomas Goiginger nicht bändigen hatte können - 1:5.

Goiginger machte mit einem direkt verwandelten Freistoß das halbe Dutzend an LASK-Toren voll (65.) und erzielte auch das 7:1 (77.), Branko Jovicic traf nach Vorlage des ebenso eingewechselten Thomas Sabitzer (80.), dem 9:1 von Alexander Schmidt folgte der Schlusspfiff (90.).

Der LASK erfüllte die Cup-Pflicht und schoss sich in Schwaz warm für die erste Aufgabe in der Bundesliga: Am kommenden Samstag kommt Klagenfurt in die Paschinger Raiffeisen-Arena (17 Uhr).