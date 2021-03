 Warum Tirol  gefährlicher als  der LASK ist

Es ist eine unglaubliche Geschichte, die Tirol schrieb. Sportlich abgestiegen, erbten die Wattener nur durch den Abpfiff in Mattersburg den Klassenerhalt. Die Kaderplanung begann mit Verspätung. Nun zog Tirol in der Nachspielzeit der letzten Runde des Grunddurchgangs in die Meistergruppe ein.