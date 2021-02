Vieles hat man beim LASK erwartet – nur nicht, dass beim Bau des neuen Stadions die Messer in den eigenen Reihen so tief fliegen würden, nachdem so lange um die Realisierung des Projekts gekämpft worden war. Die Vorwürfe, die sich Ex-Vizepräsident Manfred Zauner und Präsident Siegmund Gruber gegenseitig ausrichten, dürften künftig wohl noch die Gerichte beschäftigen.