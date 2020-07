 Hartberg schenkte dem LASK ein Finale um Platz 3

Wie verrückt kann diese Bundesliga-Saison noch werden? Da lag Platz drei bis gestern für Wolfsberg zum Abholen bereit – und dann reichte es in einem Krimi doch nur zu einem 3:3 gegen Hartberg. Hartbergs Ausgleich durch Ried (88.) und ein vergebener Elfmeter von Wolfsbergs-Torjäger Shon Weissman (92.), der die Kärntner erst in der 86. Minute erstmals in Führung gebracht hatte, spielten auch dem LASK in die Karten.

Denn damit schenkten aufopferungsvoll kämpfende Hartberger den Linzern tatsächlich noch ein Finale um den dritten Platz gegen Salzburg. Den zu erwartenden Wolfsberg-Sieg über Rapid vorausgesetzt – Schützenhilfe der Hütteldorfer an den LASK darf man sich nicht erwarten – wäre der LASK mit einem Sieg über Salzburg tatsächlich noch aus eigener Kraft Dritter.

Davon abhängig sind dann auch die weiteren Planungen des LASK in der Sommerpause. Nach dem Abschluss am Sonntag gibt es drei Wochen frei, ab 24. Juli wird wieder trainiert. Wegen der extrem kurzen Winterpause ist heuer ausnahmsweise die Sommer-Vorbereitung die intensivste Phase.

Das erste Bewerbsspiel ist das Europa-League-Rückspiel am 5./6. August gegen Manchester United, die Meisterschaft startet am 11. September. Davor wird man das eine oder andere verlängerte freie Wochenende einlegen.

Als Dritter würde der Europacup für den LASK erst mit dem Beginn der Gruppenphase am 22. Oktober beginnen.

Als Vierter müsste man schon ein Monat früher anfangen. Am 24. September – also zwei Wochen nach Meisterschaftsstart – steht die 3. Runde der Europa-League-Qualifikation auf dem Programm, eine Woche später das Play-off. Der LASK müsste also zwei Runden überstehen, um in die Gruppenphase einzuziehen. Aufgrund des dichten Corona-Zeitplans gibt es pro Runde nur ein Spiel, bei dem der Heimvorteil ausgelost wird.

Ismael gegen Kühbauer

Hitzig ging es auch beim 1:3 des LASK gegen Rapid in Wien zu. Vor allem das Verbalduell zwischen Valerien Ismael und Didi Kühbauer hatte es in sich. Ismael reagierte ("Was ist dein Problem? Rede nicht mit mir! Verstehst du? Halt den Mund!..."), als sich Kühbauer wiederholt direkt und indirekt beim vierten Offiziellen über den LASK beschwerte. Ismael: "Man weiß, wie er mit anderen Kollegen umgeht, ich habe ihm klargemacht, dass das bei mir nicht geht, die Situation rasch wieder beruhigt."

Alles ist schiefgegangen

Und während Salzburg den verdienten Meistertitel feierte, übte man bei den Schwarz-Weißen Selbstkritik. Ismael: "Gratulation an Rapid zum Vizemeistertitel, sie haben zwei Mal gegen uns gewonnen, deshalb ist das auch verdient. Es gab einen LASK vor und nach Corona, wir haben danach kein gutes Bild abgegeben, haben die Retourkutsche bekommen – und uns selbst ein Bein gestellt. Wir müssen daraus lernen, das darf nicht mehr passieren."

Und auch Vizepräsident Jürgen Werner sah das Spiel gegen Rapid als Spiegelbild der gesamten Meisterrunde. "Alles, was schiefgehen kann, ist schiefgegangen. Wir waren in einem Flow, der mit Corona weg war, dazu kam unser Fehler, und das setzte sich dann fort. Wir haben aber schon bewiesen, dass wir auch über die Qualifikation den Weg in die Europa League schaffen können." Eventuell erspart man sich die Quali mit einem Sieg am Sonntag ja doch noch.