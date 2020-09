7:0! Der LASK stürmte mit einem Rekordsieg in das Play-off

Der LASK übersprang die erste Hürde in der Qualifikation zur Fußball-Europa-League – und wie! Die Athletiker begruben den slowakischen Tabellenführer Dunajska Streda beim 7:0 (2:0) unter einer Torlawine. Der höchste Europacupsieg der 112-jährigen Klubgeschichte war 300.000 Euro Siegprämie wert. Am kommenden Donnerstag geht es im Play-off um den Jackpot: Rund drei Millionen Euro wäre ein weiterer Sieg und damit der neuerliche Einzug in die Gruppenphase wert.

Mit der Chancenverwertung hatten die Athletiker nach dem 1:1 am vergangenen Samstag gegen Tirol in der Bundesliga noch gehadert. Am Donnerstag platzte der Knoten mit einem lauten Knall. Reinhold Ranftl gab nach 13 Sekunden den ersten Warnschuss ab. Husein Balic verstolperte seine Möglichkeit (3.) – dann kamen die Auftritte von Marko Raguz.

Die Slowaken hatten einen langen Einwurf von James Holland in den Strafraum erwartet, doch der Australier bediente Peter Michorl kurz. Die Flanke nahm Raguz perfekt mit und ließ Torhüter Martin Jedlicka keine Chance – 1:0 (6.). Noch schöner war das 2:0 (12.): Den Pass in den Rücken der Abwehr von Andreas Gruber verwertete Raguz mit einem Drehschuss.

Drei Tore in sieben Minuten

Erst danach spielte auch Dunajska Streda mit. Alexander Schlager musste aber nur beim Schuss von Marko Divkovic eingreifen (28.). 32 Tore hatten die Slowaken in den neun Pflichtspielsiegen in dieser Saison erzielt, am Donnerstag fuhr die LASK-Defensive die Torfabrik herunter. Nach dem 3:0 von Petar Filipovic nach einer Michorl-Ecke war der Widerstand endgültig gebrochen (46.).

Die Slowaken verloren die Nerven – Cesar Blackman sah nach einem Frustfoul an Rene Renner Rot (48.) – und danach die Ordnung. Der LASK nutzte das mit drei Toren innerhalb von sieben Minuten erbarmungslos aus: Michorl zirkelte den Ball mit seinem schwächeren rechten Bein ins Kreuzeck (51.), Gruber verwertete ein Raguz-Zuspiel (53.), Balic traf zum 6:0 (58.). Der eingewechselte Thomas Sabitzer machte das 7:0 (77.). "Es ist eine schöne Sache, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. So kann es weitergehen", freute sich Michorl.

Am Donnerstag auswärts

Alle Angreifer hatten getroffen – und sammelten Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Nach dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Wolfsberg (17 Uhr) geht es am Donnerstag wieder in einem K.o.-Duell um den Einzug in die Europa League gegen Sporting oder Aberdeen. Das Duell war bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange.

In jedem Fall wird der Aufwand durch die Reise noch größer sein. Am Donnerstag hatten alle Akteure vor der Partie einen Lampenfieber-Test bestehen müssen. Bei den insgesamt 200, die ins Stadion durften, wurde die Temperatur gemessen – nur eine der geforderten Maßnahmen.

15 DAC-Fans waren nach Linz gekommen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Sie machten sich vom vormaligen Stehplatzeingang bemerkbar. Beim LASK formierten sich die Ersatzspieler zum Aushilfsfanblock: Sie durften nicht auf der Bank sitzen und fieberten auf der Tribüne mit Sicherheitsabstand mit – nur anfangs, denn bald konnten sie die Torgala zurückgelehnt genießen.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at