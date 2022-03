68 Stunden nach der großen Enttäuschung machte sich der LASK selbst wieder ein wenig Hoffnung: Nach dem 1:4 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa-Conference-League am Donnerstag gegen Slavia Prag holten die Athletiker mit dem 6:0 zum Ankick der Bundesliga-Qualifikationsrunde Schwung für eine Aufholjagd im Rückspiel am Donnerstag in St. Pölten (21 Uhr).

"Das gibt uns eine Menge Selbstvertrauen und die Bestätigung, dass wir die Tore machen können", sagte Stürmer Alexander Schmidt. "Es ist nicht vorbei." Auch der Glaube von Trainer Andreas Wieland an den Aufstieg in das Viertelfinale wuchs. "Unmöglich ist es nicht. Wenn wir diese Tugenden wieder zeigen können, sind wir für eine Überraschung gut." Ähnlich wie die Athletiker im Hinspiel von Slavia Prag vorgeführt worden waren, machten sie gestern Tirol zum hilflosen Statisten. "Der LASK hat uns in alle Einzelteile zerlegt", sagte Tirol-Trainer Thomas Silberberger.

Höchster Liga-Sieg seit 1985

Mit Intensität und Tempo stürmten die Athletiker an, dirigiert von Peter Michorl auf der Zehnerposition. "Wir haben nichts anders gemacht als sonst", sagte Florian Flecker. Mit einem Unterschied im Vergleich zum Bundesliga-Grunddurchgang: Aus 20 Abschlüssen wurden diesmal sechs Tore, er selbst war mit zwei Treffern und zwei Assists maßgeblich beteiligt.

Es war der höchste Sieg im Oberhaus seit November 1985 (6:0 gegen Eisenstadt), mit dem der LASK an die Spitze der Qualifikationsgruppe stürmte. Das gleiche Ergebnis würde am Donnerstag locker für den Aufstieg reichen. Slavia Prag wird es dem LASK allerdings nicht so leicht machen. Die Generalprobe von Tschechiens Meister ging daneben: Slavia verlor durch das 0:1 in Liberec die Tabellenspitze.

Die Torlawine des LASK

1:0 (9.): Michorl spielt in die Tiefe, Flecker legt mit Glück quer, Nakamura trifft nach einem Haken.

2:0 (26.): Michorl spielt Flecker frei, der mit links abzieht.

3:0 (41.): Flecker nimmt Awoudja den Ball im Sechzehner ab und knallt den Ball ins Tor.

4:0 (52.): Balic dribbelt bis zur Grundlinie, die Ablage in den Rücken der Abwehr verwertet Michorl.

5:0 (72.): Schmidt verwertet die Flecker-Flanke volley.

6:0 (87.): Schmidt legt vor Torhüter Oswald quer, Nakamura führt den Ball ins Tor.