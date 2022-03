Zwölf Spiele, insgesamt mehr als 6,5 Millionen Euro Einnahmen und zum Abschluss das erste LASK-Heimspiel dieser Saison mit echter Europacupstimmung, aber trotzdem ohne Chance auf eine Sensation: Für den LASK ist die Europa Conference League nach dem ges-trigen 4:3 (1:2) im Achtelfinale gegen Slavia Prag mit einem Gesamtscore von 5:7 beendet.

Dass es am Ende noch zum Sieg reichte, war vor allem dem Gegner geschuldet. Als mit Srdjan Plavsic nach 85 Minuten der zweite Slavia-Spieler mit Rot vorzeitig vom Platz musste, lag der LASK noch 2:3 zurück. Andreas Gruber (88.) und Alexander Schmidt (89.) drehten zumindest das Retourspiel noch. So wurden die Linzer von den mitgereisten Fans – insgesamt waren es 5500 in St. Pölten – gefeiert.

Ein "Feuerwerk" auf den Rängen der NV-Arena in St. Pölten Bild: GEPA pictures

Das Bemühen war gestern von der ersten bis zur letzten Minute da, der Klasseunterschied zwischen den beiden Klubs allerdings über 85 Minuten auch. Slavia Prag spielte in einer eigenen Liga – und ließ die LASK-Abwehr im Konter ein ums andere Mal stehen.

Beim 0:1 passte Peter Olayinkas Abschluss nach einem Konter genau dorthin, wo er ihn haben wollte – nämlich ins rechte Kreuzeck (24.).

Den Ausgleich erstolperte sich der LASK im wahrsten Sinn des Wortes. Peter Michorls Freistoß sprang von der Innenstange zurück. Philipp Wiesinger hatte am Fünfer das leere Tor vor sich, verstolperte beim ersten Schussversuch jedoch, ehe er im vierten Anlauf im Getümmel und im Liegen den Ball doch noch irgendwie unter Kontrolle brachte – und über die Linie drückte (36.).

Slavias Peter Olayinka jubelte. Bild: GEPA pictures

Wiesingers Stolpertor

Es passte zu Slavias Klasse, dass der LASK kaum fertiggejubelt hatte, als 67 Sekunden später schon das 1:2 fiel. Platzsprecher Wolfgang Fröschl hatte gerade das "Danke" an die Fans nach der Ansage des Torschützen durchgesagt – da schlug es bei den Schwarz-Weißen schon wieder ein. Erneut wurde der LASK am linken Flügel aufgemacht. Der blitzschnelle Yira Sor hatte nach seinem Sprint noch genügend Luft und Übersicht für den genialen Querpass über das halbe Feld. Alexander Bah vollendete zum 1:2 (37.). Zumindest die erste Gelb-Rote für Aiham Ousou (42.) war den Gästen noch egal. Nach 62 Minuten hängte Yira Sor erneut die LASK-Abwehr ab – 1:3.

Danach begann die Aufholjagd des LASK. Philipp Wiesinger gelangen in seinem 238. Bewerbsspiel erstmals zwei Tore. Nach nur sieben Treffern in 113 Liga-Spielen reichten ihm gestern 40 Minuten. Wobei das Weitschuss-Tor zum 2:3 (76.) zur Hälfte auch Slavias Torhüter Ales Mandous gehörte. Bei den anderen beiden LASK-Toren war der Torhüter dann ohne Fehler. So konnten am Ende noch beide Teams mit ihren Fans feiern.