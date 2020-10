4:1! Der LASK zauberte sich in die Europa League

Dieser Sieg war Millionen wert – und er war hochverdient. Denn der LASK zeigte von Anpfiff weg den Mut, Großes zu schaffen. Gernot Trauner belohnte das: Peter Michorl trat zum Eckball an, Andreas Gruber verlängerte an der ersten Stange, an der zweiten stand der Kapitän völlig frei – 1:0 (14.).

Die Führung fiel zwei Minuten früher als beim 1:2 im Gruppenspiel vor einem Jahr. Damals dominierte der LASK auch danach, am Donnerstag verstanden die Portugiesen den Gegentreffer als Weckruf. Nach dem 1:1 durch Tiago Tomas (42.) zeigten die Athletiker allerdings nach der Pause jene Reife, die zuletzt in Lissabon noch gefehlt hatte – und viel Qualität. Denn wie Marko Raguz das Tor zur Gruppenphase mit dem 2:1 aufstieß, war sensationell: Bei der Flanke von Reinhold Ranftl verschätzte sich Pedro Porro, Raguz nahm den Ball an und versenkte ihn mit dem zweiten Kontakt ins lange Eck (58.).

Und wie schon beim 7:0 gegen Dunajska Streda war der LASK in Überzahl gnadenlos: Nach einem Pass von Raguz brachte Sebastian Coates Husein Balic zu Fall und sah Rot (63.). Ein Videoreferee hätte die Entscheidung womöglich zurückgenommen, weil Sportings Kapitän vor dem Kontakt mit Balic den Ball berührt hatte, doch in dieser Bewerbsphase gibt es keinen VAR. Peter Michorl verwandelte den Freistoß herrlich ins Tormanneck zum 3:1 (65.).

Noch schöner war der Heber von Andreas Gruber aus 20 Metern zum 4:1 (69.). Der überragende Petar Filipovic hatte den Ball in die Tiefe gespielt. Da waren längst alle Zweifel dahin: Der LASK spielt zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase – und die Athletiker tanzten nach dem Schlusspfiff im Jose-Alvalade-Stadion.

Am Freitag wird es für den LASK wieder spannend: In Nyon wird um 13 Uhr die Gruppenphase ausgelost, die am 22. Oktober angekickt wird. Der Kugel des LASK liegt in Topf drei, mögliche Gegner aus Topf eins sind etwa Arsenal, AS Rom, Neapel, Benfica Lissabon, Leverkusen oder Villarreal. Die Fans dürfen die Duelle wieder zu Fußball-Festen machen: Die UEFA beschloss, dass die Stadionkapazität bis maximal 30 Prozent genutzt werden darf, wenn die nationalen Behörden das erlauben. In Österreich sind aktuell 3000 Zuschauer die Obergrenze.

Fix ist durch den Aufstieg, dass der LASK versucht, noch eine Verstärkung für die Sturmreihe zu bekommen. "Ein zusätzlicher Spieler ist ein Muss", sagte Trainer Dominik Thalhammer. "Mit dieser Doppelbelastung ist es jetzt schon sehr schwierig, weil wir aktuell nur drei Stürmer haben."

Die Zeit drängt: Am Montag schließt das Transferfenster. Mit den Einnahmen durch den Einzug in die Gruppenphase erspielte sich der LASK nicht nur die finanziellen Mittel für einen Transfer, sondern gewann auch Attraktivität für die Transferkandidaten. Thomas Goiginger und Marvin Potzmann sind nach ihren Kreuzbandrissen auf dem besten Weg zurück. Doch der LASK kann durch die Sensation in Lissabon nicht so lange warten, bis sie angekommen sind.

