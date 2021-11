Diesmal lag es nicht an der Chancenverwertung: Da führte der LASK bei Sturm in der ersten Halbzeit mit 3:0 und nahm trotzdem keinen Sieg aus Graz mit – 3:3. Es war ein vollständiger Kontrollverlust: Im immer dichter werdenden Nebel in der Steiermark verloren die Athletiker den Durchblick – gegen eine Mannschaft, die nach dem Corona-Cluster sichtlich alles andere als topfit war. Der LASK ermöglichte aber mit defensiven Schwächen die Aufholjagd, die Sturm die zweite Luft schenkte