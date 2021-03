Der LASK kann im Innviertel doch gewinnen: Das 3:0 im 60. OÖ-Duell war der erste Sieg der Athletiker in Ried seit 2002. Seitdem waren die Schwarz-Weißen auswärts in 14 Spielen ohne vollen Erfolg geblieben.

Auch gestern hätte es anders laufen können: In der 17. Minute hatten die Hausherren die große Chance, in Führung zu gehen: Ante Bajic war in die Tiefe geschickt worden, Andres Andrade holte ihn von den Beinen – der gute Schiedsrichter Oliver Drachta pfiff Elfmeter.

Das Tackling galt dem Ball, der LASK-Verteidiger kam mit einer Gelben Karte davon, weil es eine Dreifachbestrafung nicht mehr gibt. Es wurde aber nicht einmal eine Zweifachbestrafung: Marco Grüll schoss ins rechte Eck, genau auf LASK-Torhüter Alexander Schlager.

Davor hatte Ried Glück gehabt: Johannes Eggestein traf aus acht Metern das Tor nicht (6.), bei der anschließenden Ecke verfehlte LASK-Abwehrchef Gernot Trauner das Ziel. Rieds Torhüter Samuel Sahin-Radlinger parierte einen Distanzschuss von James Holland (13.). Patrick Schmidt rettete vor dem einschussbereiten Eggestein (22.).

Video: LASK besiegt Ried mit 3:0

Tore mit links und rechts

Nach einer halben Stunde brachten die Athletiker ihre Überlegenheit auf die Anzeigetafel: Eggestein schickte Rene Renner in die Tiefe, der mit einem Schuss ins linke Kreuzeck Sahin-Radlinger keine Abwehrchance ließ – 1:0 (31.).

Auch mit dem rechten Fuß bewies der 27-Jährige seine Abschlussqualitäten: Den Schuss von Peter Michorl hatte Sahin-Radlinger noch pariert, den Abpraller nahm Renner auf, ließ Gegenspieler Patrick Möschl stehen und schlenzte von links den Ball ins lange Eck.

Beinahe wären ihm sogar erstmals drei Tore in einem Spiel gelungen – ein Volley (75.) wurde aber geblockt. Das 3:0 erzielte Gernot Trauner per Kopf (76.). Der fünfte Auswärtssieg des LASK in Serie kickte dessen Ex-Klub tiefer in die Krise. (rawa)

