3:3 nach 0:3: Der LASK verabschiedete sich mit einem unglaublichen Kraftakt

"Das war ein unglaublicher Abschluss eines unglaublichen halben Jahres", sagte LASK-Trainer Valérien Ismaël. 0:3 lag sein Team nach einer halben Stunde gegen Sturm Graz zurück, kämpfte sich aber im 31. und letzten Pflichtspiel im Herbst mit einem Kraftakt zurück. Beim 3:3 war am Ende sogar das ganz große Happy End nah. Trotzdem: "Für mich fühlt es sich wie ein Sieg an."

Zum ersten Mal seit 1986 lag der LASK nach zehn Minuten zu Hause 0:2 zurück, in der 24. Minute liefen die Athletiker in den Konter zum 0:3. Das Eigentor von Lukas Spendlhofer zum 1:3 (38.) war für Ismaël "die Initialzündung" zur Aufholjagd, zur Halbzeit stand es dank Markus Wostry 2:3.

"Nach der Pause haben wir puren Willen gezeigt und das Letzte aus dem Tank gepresst", sagte Ismaël beeindruckt. Klauss belohnte den Einsatz mit dem 3:3 (74.) – und die Reaktion zeigte, dass der LASK damit nicht genug hatte: Im Laufschritt ging es zurück zum Anstoß. Als mit Stefan Hierländer der zweite Sturm-Spieler nach José Dominguez Gelb/Rot gesehen hatte, drängte der LASK auf den Siegtreffer.

Lattenschuss von Michorl

In der 89. Minute landete ein Freistoß von Peter Michorl nur an der Latte, der Mittelfeldmotor war trotz des verpassten Sieges euphorisch: ""Ich bin so stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Im 31. Pflichtspiel der Saison so zurückzukommen, ist unglaublich."

Nach dem Schlusspfiff sangen die Spieler mit den Fans ab 19.08 Uhr im Stadion zwei Weihnachtslieder zum Abschied. Michorl versprach: "Wir werden dafür arbeiten, dass wir 2020 das erreichen, was wir 2019 geschafft haben."

Lostag für den LASK

Heute um 13 Uhr wird es für den LASK spannend: Im UEFA-Hauptquartier in Nyon bekommen der Athletiker den Gegner im Sechzehntelfinale der Europa League zugelost (Eurosport 1 live). Für die Spieler ist es ein Fixpunkt an ihrem ersten Urlaubstag, Trainer Valérien Ismaël und die alle Mitarbeiter werden bei der Klausur in Leogang die Auslosung verfolgen.

„Wir haben keinen Wunsch“, sagte Ismaël. Ein Duell mit Ex-Klub Wolfsburg samt seinem Vorgänger Oliver Glasner ist möglich. Peter Michorl wird die Auslosung auf der Couch ansehen. „Wir sind in jedem Spiel Außenseiter.“ Für James Holland wäre ein Duell gegen Alkmaar „etwas Besonderes“. Die Niederländer holten den Australier 2009 nach Europa. Egal wer kommt, „jedes Spiel ist für uns ein Highlight“.

Durch den Gruppensieg ist der LASK gesetzt und tritt am 20. Februar zuerst auswärts an. Das Rückspiel findet eine Woche später im Linzer Stadion statt. Der geschützte Kartenvorverkauf für die Dauerkarten- und Fancard-Besitzer startet am Dienstag um neun Uhr früh, die verbleibenden Karten gehen am Mittwoch um neun Uhr in den freien Verkauf.

Mögliche Gegner

Gruppendritte der Champions League:

FC Brügge (Bel)

Olympiakos Piräus (Gre)

Schachtar Donezk (Ukr)

Bayer 04 Leverkusen (D)

Zweite der Europa League:

APOEL Nikosia (Cyp)

FC Kopenhagen (Den)

FC Getafe (Esp)

CFR 1907 Cluj (Rom)

Eintracht Frankfurt (D)

Glasgow Rangers (Sco)

Ludogorez Rasgrad (Bul)

VfL Wolfsburg (D)

AS Rom (Ita)

Wolverhampton W. (Eng)

AZ Alkmaar (Ned)