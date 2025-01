2:3 gegen Paksi FC: Nur eine Hälfte machte beim LASK Hoffnung

Es war ein ganz schlechter Auftritt in der ersten Hälfte, nach der Pause gab es aber einige Lichtblicke - beim 2:3 im einzigen Testspiel des Trainingslagers in der Türkei gegen den ungarischen Vizemeister und Cupsieger Paksi FC zeigte der LASK zwei Gesichter - mit zwei verschiedenen Teams: Trainer Markus Schopp wechselte zur Pause durch.

Zu Beginn stellte er die Linzer im 4-4-2 auf. Die drei Zugänge debütierten bei erster Gelegenheit: Ismaila Coulibaly und Mohamed Sanogo bildeten das zentrale Mittelfelduo, Samuel Adeniran stürmte. Auf der Problemposition auf der rechten Abwehrseite sprang wie schon gegen Vikingur Reykjavik in der Conference League Branko Jovicic ein.

Das Pressing der Ungarn bereitete dem LASK enorme Schwierigkeiten. Die erste Torchance resultierte aus einem schlechten Rückpass von Modou Keba Cisse: Janos Galambos war zuerst am Ball, umkurvte Torhüter Tobias Lawal, traf aber nur die Stange (10.).

Mit Fehlern ging es weiter, aus einem Einwurf entstand das 0:1: Wesley Frimpong reagierte zu spät und konnte die Flanke nicht verhindern, Konyves war am Fünfer handlungsschneller als Jovicic. Das 0:2 bereitete Jovicic mit einem verunglückten Kopfball in den Lauf von Torschütze Roland Varga (28.) vor. Beim 0:3 war Konyves nach einem Pass durch die aufgerückte Abwehr allein auf dem Weg zum Tor und ließ Lawal keine Chance.

Den einzigen Torschuss der Linzer vor der Pause gab Sascha Horvath ab (30.), unmittelbar danach endete der erste Auftritt von Coulibaly wie geplant: Enes Safin kam für den Zugang von Sheffield United ins Spiel.

Viel besser nach der Pause

In der Pause wechselte Schopp komplett durch, veränderte die Formation - und auch die Partie änderte sich. Der LASK entdeckte die Spielfreude, setzte die Ungarn mit Pressing unter Druck und kombinierte sich zu Chance um Chance. Nach einem Stanglpass von Ibrahim Mustapha rettete Paks-Torhüter Barnabas Simon mit Glück beim Abschluss von Robert Zulj (46.), Maximilian Entrup feuerte über das Tor (47.). Acht Minuten später traf der ÖFB-Teamstürmer ins Tor, doch der Treffer fand wegen Abseits keine Anerkennung. Der Kopfball von Mustapha nach Zulj-Flanke ging knapp daneben (57.).

Das längst verdiente 1:3 erzielte Entrup nach einem idealen Mustapha-Lochpass (72.), Paks-Erstztorhüter Vilmos Borsos verhinderte mit einer Glanzparade noch das 2:3 (78.), es fiel in der Nachspielzeit: Borsos konnte einen Mustapha-Schuss nicht bändigen, aus spitzem Winkel staubte Entrup ab (91.).

In der letzten halben Stunde gab Ivan Ljubic nach elfmonatiger Verletzungspause sein Profi-Comeback. Nicht zum Einsatz kamen die angeschlagenen Hrvoje Smolcic und Melayro Bogarde.

Am Freitag treten die Athletiker die Heimreise an. Am Dienstag ist Zweitliga-Winterkönig Admira Wacker der Testgegner.

Mehr zum Thema LASK LASK LASK: Die Verpflichtung von Gratzei ist ein Zeichen LINZ. Der engste Vertraute von Trainer Markus Schopp dockt in Linz an. LASK: Die Verpflichtung von Gratzei ist ein Zeichen

Der Fahrplan in der Vorbereitung

7. Jänner bis 17. Jänner: Trainingslager in Belek

Donnerstag, 16. Jänner, 14.30 Uhr | Belek: LASK - Paksi FC (Hun) 2:3 (0:3)

Tore: Entrup (72., 91.); Konyves (23., 42.), Varga (28.)

1. Halbzeit : Lawal; Jovicic, Ziereis, Cisse, Frimpong; Horvath, Coulibaly (31. Safin), Sanogo, Flecker; Ljubicic, Adeniran

2. Halbzeit: Siebenhandl; Brkic, Midzic, Talowjerow, Bello; Safin (60. Ljubic); Sulzner; Zulj, Entrup, Taoui; Mustapha

(Hun) (0:3) Tore: Entrup (72., 91.); Konyves (23., 42.), Varga (28.) 1. Halbzeit Lawal; Jovicic, Ziereis, Cisse, Frimpong; Horvath, Coulibaly (31. Safin), Sanogo, Flecker; Ljubicic, Adeniran 2. Halbzeit: Siebenhandl; Brkic, Midzic, Talowjerow, Bello; Safin (60. Ljubic); Sulzner; Zulj, Entrup, Taoui; Mustapha Dienstag, 21. Jänner, 15 Uhr | Pasching: LASK - Admira Wacker

Sonntag, 26. Jänner, 15 Uhr | Pasching: LASK - Gurten

Die ersten Pflichtspiele:

Sonntag, 2. Februar, 18.15 Uhr | Cup-Viertelfinale: LASK - Salzburg

Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr | Bundesliga, 17. Runde: LASK - Blau-Weiß Linz

Wintertransfers

Zugänge:

Mohamed Sanogo (Mli | 21 Jahre | Vienna)

Ismaila Coulibaly (Mli | 24 Jahre | Sheffield United)

Samuel Adeniran (USA | 26 Jahre | Philadelphia)

Metodi Maksimov (Mkd | 22 Jahre | Aalesund, nach Leihe)

Abgänge:

Rene Renner (31 | vereinslos)

Tomas Galvez (Fin | 19 | Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Tomas Tavares (Por | 23 | Spartak Moskau, nach Leihe)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.