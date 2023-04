2:1 nach 0:1 - LASK-Joker Mustapha stach gegen Sturm Graz

Die Qualität des Spiels reichte nicht ganz an den Cup-Schlagabtausch heran, der mit dem 0:1 das bittere Ausscheiden des LASK bedeutete - diesmal hatten in der Bundesliga die Athletiker das bessere Ende.

Anders als im Halbfinale drei Tage zuvor in Graz hatten die Steirer den LASK in Linz lange im Griff. Die Athletiker fanden vor der Pause kaum Mittel, das Sturm-Pressing zu überspielen und in mit Kombinationen die gegnerische Spielhälfte zu kommen. Wenn es aber gelang, war der LASK gefährlich: Moses Usor verstolperte eine Hereingabe von Marin Ljubicic (29.) und kam auch beim Pass von Keito Nakamura (40.) nicht zum Abschluss.

Sturm dominierte, Torhüter Alexander Schlager musste aber erst kurz vor der Pause wirklich rettend eingreifen: Er parierte einen Kopfball von Ex-LASK-Spieler David Schnegg (41.) und einen Weitschuss von Jusuf Gazibegovic (42.).

VAR korrigierte Abseitsentscheidung beim 1:0

Keine Abwehrchance hatte Schlager dann, als Alexander Prass eine Vorlage von Albian Ajeti per Kopf über die Linie drückte. Das Schiedsrichterteam auf dem Feld entschied zuerst auf Abseits, der Videoreferee korrigierte, sodass der LASK einem 0:1 nachlief (48.) - und die Linzer nahmen Tempo auf.

Schnegg vereitelte den Ausgleich, als er per Kopf vor Moses Usor klärte (55.), der Kopfball von Philipp Ziereis nach einer Ecke verfehlte das Tor (57.), Keito Nakamuras Abschluss ging knapp daneben (59.), nach einem weiteren Corner ging der Kopfball von Ziereis über das Tor (67.).

Tor und Assist von Joker Mustapha

Bei einem Konter von Sturm Graz parierte Schlager den Abschluss von Gazibegovic (70.), dann erzwang der eingewechselte Ibrahim Mustapha den Ausgleich (71.): Bei der Flanke von Usor parierte Sturm-Torhüter Arthur Okonkwo noch den Abschluss von Nakamura, den Abpraller verwertete Mustapha - 1:1.

Ibrahim Mustapha erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich und bereitete danach das 2:1 vor. Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder (GEPA pictures)

Und Mustapha war es auch, der das 2:1 für den LASK vorbereitete: Seine Flanke verwertete Nakamura per Kopf (79.). es war das 13. Saisontor des Japaners.

Durch den Sieg verteidigte der LASK auf Platz drei den Vier-Punkte-Vorsprung auf Rapid (3:1 gegen Klagenfurt), Sturm wäre mit einem Sieg auf einen Punkt an Salzburg herangerückt. Benjamin Sesko rettete dem Tabellenführer in der Nachspielzeit mit seinem Elfmeter zum 3:3 gegen Austria Wien zu Hause einen Punkt.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

