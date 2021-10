2:1 gegen Tirol: Der LASK belohnte sich mit dem Cup-Viertelfinal-Einzug

In den Bewerben, die nicht das Mascherl „Fußball-Bundesliga“ umgehängt haben, läuft es für das Schlusslicht der höchsten Spielklasse. Der LASK ist sowohl in der Europa Conference League als auch im ÖFB-Cup noch ungeschlagen. Gestern zogen die Athletiker mit einem 2:1-(2:0)-Heimsieg über ihren vermeintlichen Angstgegner WSG Tirol, der zuvor fünfmal in Folge gegen die Schwarz-Weißen nicht verloren hatte, in das Cup-Viertelfinale ein. Letzteres wird am Sonntag ausgelost und von 4. bis 6. Februar ausgetragen werden.

LASK-Trainer Andreas Wieland hatte seine Startelf auf drei Positionen verändert, Potzmann, Michorl und Karamoko ersetzten Flecker, Hong und Schmidt. Vor 2450 Besuchern (darunter Ex-LASK-Vizepräsident Jürgen Werner) schnürten die Oberösterreicher die Gäste vor der Pause im eigenen Strafraum ein, doch erst die fünfte Top-Chance führte zum erlösenden Erfolgserlebnis.

Nachdem Karamoko (7., 11.), Goiginger (11.) und Michorl (18.) gescheitert waren, brachte ein Doppelschlag binnen 180 Sekunden den spielfreudigen LASK auf Kurs. Sascha Horvath versenkte den Ball im rechten Eck, nachdem WSG-Verteidiger Maxime Awoudja ein Luftloch geschlagen hatte (31.). Peter Michorl erhöhte auf 2:0 (34.).

Bildergalerie: LASK im Cup-Viertelfinale

LASK bleibt nach Doppelschlag nervenstark

Die Wattener hätten sich nicht beklagen dürfen, wenn sie nach 45 Minuten 0:5 zurückgelegen wären. Nach Seitenwechsel brachte ein Vierfach-Tausch mehr Elan in das Spiel der Tiroler, die durch Giacomo Vrioni auf 1:2 verkürzten (49.). Doch der LASK blieb dominant und behielt die Nerven.

In der 92. Minute verhinderte Torhüter Alexander Schlager mit einer Glanzparade bei einem Kopfball von Markus Wallner eine Verlängerung. Klar, dass die Erleichterung über den Sieg groß war. „Ich allein hätte vier Tore machen können“, sagte Michorl. Die Freude wurde durch die Schulterverletzung von Andreas Gruber getrübt: Er schied bei seinem zweiten Kurzeinsatz nach dem Kreuzbandriss wieder aus.

Bei der Auslosung des Viertelfinales wird auch Rapid im Topf liegen. Die Wiener, bei denen der LASK am Sonntag in der Bundesliga gastiert, gewannen bei Zweitligist Amstetten souverän 3:0 (2:0).