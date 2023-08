2:0 - Der LASK spielte im Derby die höhere Qualität souverän aus

Der LASK wurde seiner Favoritenrolle gerecht: Philipp Ziereis (12.) und Robert Zulj (49.) entschieden mit den beiden Toren das Stadtduell, bei dem sich Blau-Weiß Linz zwar nach Kräften wehrte, aber schlussendlich klar unterlegen war.

Es war ein kampfbetontes Derby, das nie in Bösartigkeit abrutschte. Auf den Rängen in der ausverkauften Raiffeisen-Arena lieferten sich auch die Fans beim Linzer Fußball-Fest ein lautstarkes Duell: 1900 Blau-Weiß-Anhänger im Fansektor sangen so beherzt gegen die Übermacht an, wie sich ihre Lieblinge gegen den Favoriten stemmten.

Während der LASK im gewohnten 4-2-3-1 begann, wenn auch mit verändertem Personal, begann Blau-Weiß Linz-Trainer Gerald Scheiblehner mit einer Derby-Überraschung: Anstelle der Dreierkette bildeten vier Verteidiger die letzte Abwehrreihe. Davor wurde es flexibel: Spielt der LASK aus der eigen Abwehr heraus, stellten zwei Blau-Weiße die Innenverteidiger als Anspielstationen zu, dahinter eine Dreierreihe die weiteren.

Scheiblehner schnitt den Ansatz von Rapid im Bundesliga-Ankick vor zwei Wochen gegen den LASK (1:1) auf seine Elf zu. Die Wiener hatten den Athletikern keinen Raum zur Entfaltung gegeben. Im Ballbesitz wurde daraus ein 4-3-3, offensiv entsprang daraus aber wenig.

Der LASK brauchte ein paar Minuten, sich darauf einzustellen. Die Gäste begannen zweikampfstark. Schnell fanden die Schwarz-Weißen im Gegensatz zum Spiel gegen Rapid den Mut, die erste Presslinglinie spielerisch zu überwinden. Mit dem ersten Abschluss von Lenny Pintor, der nach einem Dribbling (6.) rechts vorbeischoss, übernahmen die Athletiker endgültig die Spielkontrolle.

Ziereis staubte zum 1:0 ab

Die erste große Chance führte auch zum 1:0: Einen Einwurf brachte die blau-weiße Abwehr aus der Gefahrenzone, Sascha Horvath chippte über die Abwehr hinweg auf den rechten Flügel, wo Filip Stojkovic per Kopf den Ball in die Mitte brachte. Robert Zulj lenkte den Ball in Richtung Tor ab, Schlussmann Nicolas Schmid reagierte glänzend - doch der Ball fiel Ziereis vor die Beine, der aus zehn Metern unbedrängt zur LASK-Führung abschloss (12.).

Video: OÖN TV hat vor dem Spiel mit Fans von beiden Vereinen gesprochen

Die erste Führung in der laufenden Saison war das Erfolgserlebnis, dem der LASK in den bisherigen Spielen nachgerannt war. Befreit spielten die Hausherren aber danach nicht auf, weil es der Stadtrivale nicht zuließ. Blau-Weiß Linz ließ sich vom Gegentreffer nicht beeindrucken und kam wieder zurück ins Spiel. Tormöglichkeiten entstanden dadurch allerdings nicht.

Gefährlicher war der LASK. Der Drehschuss von Zulj ging weit über das Tor (35.), nachdem die blau-weiße Abseitsfalle ausgehebelt war, bewahrte Schmid die Gäste vor dem 0:2: Er parierte den Schuss von Ibrahim Mustapha von der linken Seite (41.). Keine Chance hätte Schmid wohl gehabt, wenn Mustapha den in der Mitte mitgelaufenen Zulj gesehen und bedient hätte.

Traumtor von Zulj zum 2:0

Auch nach der Pause näherte sich der LASK zuerst dem Tor an: Mustapha gewann das Kopfballduell gegen Danilo Mitrovic nach der Flanke von Filip Stojkovic, der Ball segelte aber weit über das Tor (47.). Getroffen hat zwei Minuten später Zulj: Einen missglückten Abschlag von Schmid lenkte Michorl per Kopf sofort weiter auf die linke Seite, wo Pintor mit Zulj auf engstem Raum einen doppelten Doppelpass spielte. Der letzte Pass von Pintor passte perfekt, Zulj traf - 2:0 (49.).

"Die Nummer eins in Linz sind wir!", lautete die lautstarke Antwort der LASK-Fans. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand im Rücken stürmte Blau-Weiß Linz nach vorne, die LASK-Defensive ließ aber wenig zu. Ronivaldo verpasste beim Kopfball das Tor (56.), Conor Noß schoss bei der besten Chance im Konter links daneben. Scheiblehner reagierte mit einem Dreifachwechsel: Paul Mensah, Mehmet brahimi und Julian Gölles kamen in die Partie.

Lawal griff erst in der 68. Minute erstmals ein

In der 64. Minute hallte erneut die LASK-Torhymne durch das Stadion, als Ziereis nach einem Eckball erneut verwandelte - wegen eines Handspiels von Zulj fand der Treffer aber keine Anerkennung. Zum ersten Mal musste LASK-Torhüter Tobias Lawal erst in der 68. Minute eingreifen - der Fernschuss von Ronivaldo stellte aber gar keine Probleme dar.

Der LASK spielte die Führung trocken nach Hause. Der eingewechselte Marin Ljubicic vergab noch die Chance auf das 3:0 (85.), das Schimd verwehrte, der Kopfball von Andres Andrade nach einer Ecke ging über das Tor (89.).

Nach dem Schlusspfiff trösteten Die Blau-Weiß-Fans ihre Mannschaft nach dem beherzten Auftritt, bei dem sie aber chancenlos waren. Für LASK-Trainer Thomas Sageder war es der erste Sieg in der Bundesliga - und ein ganz wichtiger für die Fans der Athletiker. Sie feierten ihr Team nach dem Schlusspfiff ausdauernd. "Die Nummer eins in Linz sind wir!" und "In Linz regiert der ASK!" wurden zu den Hits des Derby-Abends.

