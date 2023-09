2:0 – der LASK bewies Kondition und Geduld beim Sprung auf Platz drei

Für den Kraftakt gegen Zrinjski Mostar am Donnerstag wurde der LASK mit einem Duell in der Fußball-Europa-League gegen Liverpool belohnt, heute waren drei Bundesliga-Punkte der erarbeitete Ertrag für die Leistung beim 2:0 gegen Lustenau. "Wir sind geduldig geblieben und haben verdient gewonnen", sagte Verteidiger Philipp Ziereis, dessen Kopfball zum 1:0 (79.) den Weg zum Sieg geebnet hatte.

Der LASK kontrollierte Lustenau vom Anpfiff weg, hatte ein paar Top-Chancen, aber das Anrennen brachte lange nichts Zählbares. Als man meinen konnte, dass die Athletiker nach dem Europa-League-Play-off in Mostar (1:1) am Donnerstag müde würden, legten sie aber erst recht los.

OÖ heute: LASK siegt gegen Austria Lustenau

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

In der 62. Minute war die Torhymne des LASK schon erklungen und alle im Stadion rieben sich ungläubig die Augen: Da kam Elias Havel mit dem Rücken zum Tor an den Ball, hinter ihm zwei Lustenau-Verteidiger – und der 20-Jährige bugsierte den Ball mit der Ferse am verdutzten Schlussmann Domenik Schierl vorbei ins Tor. Doch Schiedsrichter Markus Hameter versagte dem potenziellen Tor der Runde nach On-Field-Review die Anerkennung: In der Entstehung war Marin Ljubicic Zentimeter im Abseits gestanden. Der Ball war zwar von einem Lustenauer gekommen, dieser fälschte einen Pass aber nur ab. "Wir haben 2:0 gewonnen, das ist das Wichtigste", sagte der in der Pause eingewechselte Stürmer, der erneut viel Schwung und Tiefe in die Partie brachte.

Sageder jubelte mit. Bild: GEPA pictures

Havel machte sich auf andere Weise um den Führungstreffer verdient: Der Zugang zwang Schierl nach einem Lauf in die Tiefe zur Glanzparade (78.). Aus dem folgenden Eckball fiel das 1:0: Sascha Horvath flankte in die Mitte, dort hatte sich Philipp Ziereis freigelaufen – und der Verteidiger versenkte den Kopfball. "Das freut mich besonders, dass es nach einer Standardsituation gefallen ist", erklärte Trainer Thomas Sageder, der für die ruhenden Bälle extra Clemens Zulechner in sein Trainerteam geholt hatte. "Wir arbeiten im Training intensiv mit Clemens daran", sagte Ziereis. "Dass es der Dosenöffner war, war umso schöner."

"Das war ein guter Auftritt"

In der Nachspielzeit bekam Havel wenigstens einen offiziellen Scorerpunkt: Auf der linken Seite ließ er Boris Moltenis stehen, den Stanglpass drückte der ebenso eingewechselte Thomas Goiginger über die Linie – 2:0 (96.). "Das war ein guter Auftritt", sagte Trainer Thomas Sageder. Die Power in der Schlussphase trotz des Europacupspiels am Donnerstag und der langen Heimreise danach war auch der Beweis, dass die Mannschaft in einem körperlich starken Zustand ist. Der LASK kletterte mit dem Sieg auf den dritten Tabellenplatz. Auch der Erfolgslauf gegen Austria Lustenau konnte fortgesetzt werden. Sageder: "So können wir gut in die Länderspielpause gehen."

Fußball Fußball Kommentar zum Spiel LASK gegen Lustenau Das Lustenau-Spiel als Spiegelbild für die Zukunft: von Harald Bartl Kommentar zum Spiel LASK gegen Lustenau

Trost für Michorl

Peter Michorl schaute heute erneut zu. Der 28-Jährige hatte kein Leiberl im Kader gegen Lustenau – die Fans reagierten mit Sprechchören für Michorl. Vergangene Woche hatte er sich selbst für die Partie der LASK Amateure OÖ in der Regionalliga gegen Allerheiligen angeboten.

Dementsprechend motiviert spielte er am Freitag und erzielte beim 5:1 das Tor zum 2:1. LASK-Trainer Thomas Sageder: „Alle Gerüchte rund um disziplinäre Probleme sind Blödsinn. So sind meine Spieler nicht. Es gibt klar kommunizierte sportliche Entscheidungen und einen Spieltagskader, der von der Anzahl her automatisch limitiert ist.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.