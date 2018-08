Thomas Goiginger (LASK) erzielte das 1:0 Bild: EXPA/REINHARD EISENBAUER (APA) Sport Fußball 2:1: Der LASK stillte auch in Lillestrøm den Erfolgshunger LILLESTROM. Mission erfüllt – zum ersten Mal nach 33 Jahren setzte sich der LASK in einem K. o.-Duell des Fußball-Europacups durch. Das Rückspiel hatte nach dem 1:0 durch Goiginger Testspiel-Charakter. Von Günther Mayrhofer aus Lillestrøm, 02. August 2018 - 20:14 Uhr

Mission erfüllt – zum ersten Mal nach 33 Jahren setzte sich der LASK in einem K. o.-Duell des Fußball-Europacups durch. Der Aufstieg gegen Lillestrøm war mit dem 4:0 zu Hause praktisch fix gewesen, gestern legten die Athletiker auswärts ein 2:1 nach. „Super, dass wir beide Spiele gewonnen haben“, sagte Trainer Glasner: „Das ist nicht selbstverständlich.“ Besonders in diesem Fall, weil der Polster aus dem Heimspiel zum Zurücklehnen einlud.

Nur 1975 Zuschauer kamen in das Åråsen-Stadion. Kein Fan der Norweger glaubte an eine Aufholjagd. Trotzdem war es laut – nicht nur, weil entlang der Arena eine Bahnlinie verläuft. Die 300 LASK-Fans lieferten sich mit der gleichen Anzahl von LSK-Anhängern hinter dem gegenüberliegenden Tor über 90 Minuten ein Gesangsduell. Das Lied, das beim Einmarsch der Mannschaften durch die Stadionboxen dröhnte, konnten beide nicht übertönen: „Welcome to the Jungle“ von Guns n’ Roses. Wild wie der Dschungel war zu Beginn auch die Spielweise Lillestrøms, das mit hohen Bällen ein frühes Tor erzwingen wollte.

Nach einer halben Stunde spielte dann der LASK die höhere Qualität aus. Jamnig lief von der Mittellinie alleine auf das Tor, doch er brachte den Ball nicht an Torhüter Igonen vorbei, der anstelle des Wieners Maric spielte (30.). Drei Minuten später nahm auch Goiginger Anlauf zum Tor, er kam aber bedrängt nicht zum Abschluss. In der 35. Minute vollendete er dann aber die beste Aktion des LASK mit dem 1:0: Jamnig spielte von links in den Strafraum, Tetteh ließ durch, Ranftl leitete weiter auf Goiginger, der von der rechten Seite traf.

Kraft gespart für St. Pölten

Goiginger blieb zur Pause in der Kabine, in der 56. Minute war auch für Holland Schluss. Der LASK sparte Kraft für das Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pölten am Sonntag und legte das 2:0 nach: Jamnig eroberte den Ball und bediente Tetteh (65.).

Danach stellte der LASK ab und hätte damit beinahe noch Punkte für Österreich in der Fünfjahreswertung hergeschenkt: Nach dem Freistoß ins Kreuzeck von Lehne Olsen zum 1:2 (65.), traf Næsbak Brenden die Latte (84.). „Wir haben uns am Anfang ein bisschen zu sehr auf ihr Spiel eingelassen“, sagte Kapitän Trauner. Am verdienten und souveränen Aufstieg änderte das nichts. Die Europa-Reise des LASK geht am Donnerstag weiter.

