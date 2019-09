2:0 - Frischer LASK dominierte Sturm Graz

Der LASK bog nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen (1:2 in Brügge, 0:1 gegen Wolfsberg) wieder auf die Siegerstraße ein. Nach der Länderspielpause dominierten die Athletiker in alter Frische und mit Debütant Petar Filipovic Sturm Graz und entschieden das Duell der bis dahin besten Abwehrreihen der Bundesliga verdient mit 2:0 für sich.

Sturm Graz überließ dem LASK im Heimspiel den Ball und zog sich weit zurück. Die Athletiker taten sich lange schwer, die Lücken in der Steirer Abwehrmauer zu finden - und wenn sich etwas Raum auftat, dann bekamen die Grazer immer ein Bein dazwischen. Lukas Spendlhofer fälschte zuerst den Drehschuss von Klauss an die Latte ab (24.), dann sprang der Ball von dessen Bein nach dem Schuss von Samuel Tetteh neben das Tor (28.). Tetteh kam zu spät, als Thomas Goiginger nach einem Dribbling von rechts den Stanglpass in die Mitte schoss (33.).

Nach der Pause nahm die Passgenauigkeit beim LASK ab und damit auch der Druck. Ein Kopfball von James Holland nach einem Eckball (57.) bleib der einzige eigene Torschuss, Sturm-Verteidiger Emanuel Sakic prüfte dazu den eigenen Torhüter Jörg Siebenhandl (65.).

Doppelschlag von Goiginger und Klauss

Erst mit der Einwechslung von Kiril Despodov wurden die Hausherren auch offensiv aktiv. Gernot Trauner rempelte den Neuzugang nach einem langen Ball als letzter Mann bei der Ballannahme - und hatte Glück, dass Schiedsrichter Walter Altmann nicht auf Torraub entschied (70.). Nur eine Minute später flog ein Drehschuss von Despodov über das Tor.

Mitten in die beste Sturm-Phase traf der LASK – und das gleich doppelt: Der lange Einwurf von James Holland sprang im Sechzehner auf und über die Sturm-Abwehrspieler hinweg. Dahinter hatte Thomas Goiginger im Fünfer sogar Zeit, sich den Ball zurechtzulegen, bevor er ihn über die Linie drückt (76.). Und gleich beim nächsten Angriff stand es 2:0: Den Schuss von Samuel Tetteh konnte Siebenhandl nur zur Seite abwehren, Klauss staubte ab (77.).

Pogatetz flog aus dem Kader

Nachdem der LASK in der Länderspielpause Frische im Kopf und den Beinen getankt hatte, holten sich die Athletiker in Graz nun auch das notwendige Selbstvertrauen für die kommende Aufgabe: Dem Auftakt in der Gruppenphase der Europa League am Donnerstag gegen Rosenborg Trondheim (Linzer Stadion, 18.55 Uhr). Ob Emanuel Pogatetz dann wieder im Kader sein wird, entscheidet sich am Sonntag in einer Aussprache: Pogatetz flog aus dem Kader für die Partie in Graz, weil er einen Fototermin verpasst hatte.

