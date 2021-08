In der 35. Minute rückte gestern in der Paschinger Raiffeisen-Arena die Feuerwehr aus: Wegen der 31 Grad im Bundesliga-Spiel zwischen dem LASK und Sturm Graz hatten die Steirer Fans einen Sprühregen bestellt. Die kalten Duschen für die Athletiker kamen in der zweiten Halbzeit durch eiskalte Konter von Sturm – 1:3.