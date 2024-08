1:2 - Umfaller des LASK gegen Altach

Das waren drei verschenkte Punkte. Fast chaotisch liefen sie am Ende vergeblich dem Rückstand nach - dabei hatten die Athletiker so gut begonnen: Der LASK spielte sich vanfangs mit den Gästen, die mit dem Tempo und den Kombinationen der Athletiker überfordert waren. Nach einem Pass in die Tiefe von Sascha Horvath legte George Bello quer in den Strafraum auf Robert Zulj, der Kapitän traf aber nur Mohamed Ouedraogo auf der Linie (7.).

Den Athletikern gefiel der Spielraum, den Altach gab - und sie nutzten ihn beim 1:0: oses Usor bekam auf der rechten Seite die Zeit, sich genau zu überlegen, wohin er die Flanke platzieren sollte, an der entfernten Stange überholte Robert Zulj Verteidiger Pascal Estrada und verwandelte zum 1:0 (18.).

Horvaths Assist für Altach

Dem verunsicherten Gegner half der LASK wieder auf die Beine: Sascha Horvath spielte einen Fehlpass zwischen Branko Jovicic und Hrvoje Smolcic in die eigene Spielhälfte, beide liefen dann Gustavo Santos nur noch hinterher. Der Brasilianer ließ Tobias Lawal keine Chance - 1:1 (28.).

Doppelt Glück brauchte Altach unmittelbar danach, mit dem 1:1 in die Pause zu kommen: Torhüter Dejan Stojanovic fischte einen Schuss von Branko Jovicic aus dem Eck, der Ball sprang aber trotzdem in Richtung Tor, Paul Koller rettete (29.). Und wieder nach einer Flanke war es nicht die Verteidigung, sondern das Unvermögen von Valon Berisha beim Kopfball, das ein 2:1 verhinderte (30.).

Altach nutzte die Abwehrschwächen

Struktur und Ballsicherheit ließ der LASK zur Pause in der Kabine zurück. Altach bekam die große Chance zur Führung, als Oliver Strunz eine perfekte Hereingabe nicht in Richtung Tor ablenken konnte (49.). Und plötzlich stand es sogar 1:2: Wieder war die LASK-Abwehr schlecht sortiert, nach einem tiefen Pass stürmte Lawal weit aus seinem Tor, doch Santos war vorher am Ball. Philipp Ziereis legte sich noch in die Schussbahn, aber der Brasilianer brachte die Altacher in Führung (69.).

Das Tor war ein Tiefschlag für den LASK, die Athletiker fanden ihre Balance nicht mehr. Mit Kampf und Krampf war die Altacher Abwehrmauer nicht einzureißen, spielerisch war von der Leichtigkeit der Anfangsphase gar nichts mehr zu sehen.

Die Niederlage war nicht leistungsgerecht. Fakt ist aber auch, dass der LASK Defizite offenbarte, die schnell behoben werden müssen.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport

