Beim LASK ist daheim der Wurm drinnen. Das gestrige 1:2 (1:2) im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Rapid Wien war die zweite Heimniederlage in Serie. Die Schwarz-Weißen sind nach sechs Siegen in sechs Spielen auf der Linzer Gugl noch nicht so richtig in Pasching angekommen.