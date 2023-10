1:2 - in der 94. Minute kassierte der LASK in Brüssel den K. o.-Schlag

Wie ist das bitter! Da zeigte der LASK in der Fußball-Europa-League in Brüssel gegen Saint-Gilloise lange eine reife Leistung, führte bis zur 84. Minute mit 1:0 – und reiste beim 1:2 ohne Punkt heim. „Die Enttäuschung ist riesig“, sagte Trainer Thomas Sageder. „Wir hätten uns auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt.“

Reaktion von Thomas Sageder nach dem Spiel: "Das hat der Mannschaft nicht unbedingt geholfen"

In der 94. Minute erzielte Christian Burgess den Siegtreffer für den belgischen Tabellenführer. Beim Freistoß von Cameron Puertas entwischte der Engländer Thomas Goiginger und gewann das Kopfballduell mit Felix Luckeneder.

Der LASK brachte sich selbst um den Lohn der vielen Laufarbeit. Am Ende war eine starke erste Halbzeit nicht genug, um in der Europa League anzuschreiben. Denn die Athletiker setzten dort fort, wo sie am Samstag beim 1:0 in Salzburg in der Bundesliga aufgehört hatten: Mit griffigem Pressing störten sie den Gegner bei der Entfaltung, spielten selbst geradlinig nach vorne und verdienten sich das Führungstor von Moses Usor: Sascha Horvath eroberte den Ball, Ivan Ljubic verlagerte mit einem Pass auf Filip Stojkovic den Angriff auf die rechte Seite, bei dessen Flanke konzentrierten sich die Belgier auf Marin Ljubicic und Robert Zulj – sie flog aber über beide hinweg genau zu Usor, der volley zum 1:0 verwandelte (24.). Die Führung beruhigte den Dauergesang der Saint-Gilloise-Fans in der Lotto-Arena. Die 250 mitgereisten LASK-Anhänger verschafften sich Gehör.

Moses Usor brachte den LASK in Führung. Bild: LAURIE DIEFFEMBACQ (APA/AFP/BELGA/LAURIE DIEFFEMBACQ)

Das 2:0 hatte Marin Ljubicic in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf dem Fuß. Nach der Pause wurde der Druck von Saint-Gilloise immer höher. Der LASK brachte kaum Entlastung zustande, ließ aber auch keine großen Chancen zu – bis zur 84. Minute: Felix Luckeneder brachte Loic Lapoussin an der Strafraumgrenze zu Fall, der LASK-Verteidiger, der nach einmonatiger Verletzungspause sein Comeback gab, wusste sofort, dass seine Attacke Folgen haben würde. Cameron Puertas verwandelte den Elfmeter zum 1:1.

Wieder Punkte verspielt

Es wurde wieder lauter in der Lotto-Arena – und ohrenbetäubend laut in der 94. Minute. Gegen Burgess kamen die Athletiker zu spät – so wie die Reise nach Brüssel begonnen hatte. Weil der Charterflieger auf sich hatte warten lassen, mussten die Athletiker das in Brüssel geplante Abschlusstraining nach Pasching verlegen und hoben Stunden später als geplant in Richtung Belgien ab.

Bei der sportlichen „Bruchlandung“ in Brüssel verspielte der LASK wie schon in Toulouse (1:0) verdiente Punkte. Jetzt muss im „Rückspiel“ gegen Saint-Gilloise am 9. November in der Raiffeisen-Arena ein Sieg her, um die Aufstiegschance zu wahren.

