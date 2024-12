1:1 – Der "letzte Rest" des LASK agierte als Einheit

Es war ein akzeptables Ende dieser so enttäuschenden Europacup-Saison für den LASK beim 1:1(1:0) gegen Vikingur Reykjavik. Der "letzte Rest" der Schwarz-Weißen verkaufte sich vor 6900 lautstarken Zuschauern gegen das Team aus Island so teuer wie möglich. Und man zeigte auch jenen Kampfgeist und jene mannschaftliche Geschlossenheit, die so oft im Herbst gefehlt hatte.