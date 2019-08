1000 LASK-Fans pilgerten nach Basel

50 Fans leisteten sich den Charterflug mit dem Team der Enter Air, die sonst auch Salzburg im Europacup beflügelt. Neben Mineralwasser und Fruchtsäften gab es auch Bier von Sponsor Zipfer, genauso wie in den Minibars im Hotel – die Extra-Tour von Benny Wagner, der das Bier vorab nach Basel gebracht hatte, war ganz nach dem Geschmack des mitgereisten Andreas Stieber, Marketingdirektor der Brau-Union.

Gestern um ein Uhr morgens rollten die Busse aus Oberösterreich los, der Rest reiste individuell an. "Das darf man nicht verpassen, sonst hat man als LASK-Fan etwas falsch gemacht", sagte der Paschinger Mario Sponner, der mit seinen Luftenberger Freunden Fabian Hinterreither, Lukas Altendorfer und Mario Kern in den Nachtzug in Richtung Basel gestiegen war. Hinterreither: "Da muss man dabei sein."

Nicht dabei war LASK-Präsident Siegmund Gruber beim gestrigen Mittagessen mit den Basel-Bossen. Er ließ sich von seinem Vize Wolfgang Resch vertreten und schipperte gleichzeitig mit den mitgereisten Sponsoren über den Rhein.

Für das Rückspiel am kommenden Dienstag im Linzer Stadion (20.30 Uhr) werden alle mitgereisten Fans längst Karten haben – und das ist auch notwendig. 14.000 Karten wurden aufgelegt und sind fast vergriffen. Das ist aber erst die übernächste Aufgabe für die Mannschaft: Sie muss am Samstag auswärts gegen die Admira zeigen, dass sie den Spagat zwischen der Champions League und der Bundesliga schafft. Heute um 13.50 Uhr fliegt der LASK zurück.

