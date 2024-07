100 Millionen mehr in der Europa League: Wie sich der LASK eine goldene Nase verdienen kann

In 20 Tagen beginnt das internationale Abenteuer für den LASK mit der Auslosung des Play-offs zur Europa League am 5. August in Nyon. Wer der Gegner in zwei Duellen am 22. und 29. August sein wird, lässt sich aktuell noch nicht ansatzweise abschätzen. Fest steht nur, dass die Schwarz-Weißen mit einem Klubkoeffizienten von 37,0 gesetzt sein werden.