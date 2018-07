Das 0:1: Dabbur kam beim Stanglpass von Ulmer zu spät, von Torhüter Schlagers Ferse prallte der Ball dann ins eigene Tor. Bild: Hörmandinger Sport Fußball 1:3 – Erst nach der Pause konnte der LASK den Salzburger Express bremsen Fußball-Bundesliga-Auftakt: Lehrstunde vor der Pause für die Athletiker beim Meister. Von Günther Mayrhofer aus Salzburg, 30. Juli 2018 - 00:05 Uhr

Salzburg setzte zum Auftakt der Fußball-Bundesliga ein Rufzeichen – und der LASK war der Leidtragende. Zur Pause musste man als Anhänger der Athletiker beim Stand von 0:3 Angst vor einem Debakel haben, sodass der LASK am Ende mit dem 1:3 gut bedient war.

Vergangene Saison hatte Salzburg gegen die Linzer zu Hause zwei Mal Probleme gehabt, Chancen herauszuspielen (1:1, 0:0), gestern gab der Meister bis zur Pause schon elf Torschüsse ab. Trainer Rose hatte sich etwas einfallen lassen, mit einem 4-3-3 wurde der LASK überrollt.

Die schwarz-weiße Euphorie vom 4:0 in der Europa League gegen Lillestrøm war nach zwei Minuten dahin. Da musste Torhüter Alexander Schlager gegen den Abschluss von Dabbur und den Rebound von Xaver Schlager sein Können aufbieten, um den Rückstand zu vermeiden. Der LASK lief nur hinterher, beim 0:1 half auch noch Schlager mit: Dabbur rutschte am Stanglpass von Ulmer zwar vorbei, von der Ferse des LASK-Torhüters sprang der Ball aber ins eigene Tor (22.).

Haidara scheiterte mit einem Kopfball an Schlager (27.) und knallte an die Latte (30.), dann fiel das fällige 2:0: Yabo ließ Ramsebner auf der linken Seite stehen, Dabbur vollendete (31.). Und in der 38. Minute stand es 3:0: Haidaras abgeblockter Schuss fiel Dabbur vor die Beine.

Ullmann traf per Elfmeter

"Die erste Halbzeit kann ich beim besten Willen nicht erklären", sagte Trauner. Der Pausenpfiff war fast eine Erlösung. "Ich habe zur Mannschaft gesagt, dass wir etwas Positives mitnehmen wollen", erzählte LASK-Trainer Glasner über seine Ansprache. Seine Elf sparte danach keineswegs Kräfte für kommende Aufgaben, sondern investierte und wurde mutiger. Zentimeter fehlten beim Lattenschuss von Holland zum 1:3 (55.), das Ullmann in der 69. Minute aus einem Elfmeter erzielte: Goiginger war nach der Attacke von Xaver Schlager in den Strafraum gefallen.

Der LASK spielte so, wie man sich das vor der Partie vorgenommen hatte, mehr ließ aber Salzburg nicht mehr zu. "Es hätte auch 0:6 ausgehen können. Aber wir haben Charakter gezeigt und zurückgekämpft", sagte Routinier Pogatetz. Und: "Ich lasse nicht zu, dass man jetzt alles aufgrund der ersten Halbzeit schlechtredet. Die zweite Hälfte hatte viel Positives." Damit hat der LASK zumindest im zweiten Durchgang die Aufgabe erfüllt. Pogatetz: "Wir werden nicht die einzige Mannschaft bleiben, die in Salzburg verliert."

