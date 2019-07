1:1 bei der Generalprobe des LASK

Die Leistung bei der Generalprobe war so wechselhaft wie das Wetter: Der LASK startete ganz stark und erspielte gegen den Fünften der vergangenen Saison in der zweiten deutschen Bundesliga mehrere Chancen - doch das Tor wurde zu selten getroffen. Heidenheim kam besser ins Spiel und bei einem Eckball zum Führungstreffer: Der am Fünfer vollkommen freistehende Oliver Hüsiing musste beim Kopfball sogar in die Knie gehen (34.). Die Flanke war davor leicht abgelenkt worden, dadurch war die Ordnung bei den Athletikern dahin - das darf nicht mehr passieren, wenn es ernst wird.

Genauso teuer können die Abstimmungsprobleme werden, die sich die LASK-Abwehr am Ende der ersten Halbzeit erlaubte, auch wenn Torhüter Alexander Schlager nicht eingreifen musste. Der Schlussmann bestritt sein erstes Testspiel, nachdem er wegen des Urlaubs nach der U21-EM erst zu Beginn der Woche in Training eingestiegen war.

Tetteh erzielte den Ausgleich

Auch in der zweiten Halbzeit legte der LASK stark los - und Samiuel Tetteh belohnte die Athletiker mit dem Ausgleich (54.). Er war von Dominik Frieser ideal in Szene gesetzt worden. Das Tor gab Auftrieb, Frieser hätte nach Vorlage von Tetteh nachlegen müssen. Es war die beste Phase des LASK - sie ging aber auch schnell vorbei. Nach einer Stunde begannen die Wechselspiele, der Spielfluss ging dadurch verloren. Es blieb beim 1:1. Im Vorjahr hatte der LASK die Generalprobe gegen Heidenheim noch 0:4 verloren.

Nach der Partie ging der Kick-off in die Verlängerung: Vom Trauner Stadion, in das die Athletiker auswichen, um den neu verlegten Rasen in der TGW-Arena zu schonen, wurde nach Pasching übersiedelt. Dort wurden die Neuzugänge und Trainer Ismael den Fans vorgestellt.

Goiginger steigt ins Training ein

Jetzt bleibt noch eine Woche, um an den Feinheiten zu arbeiten. Die Auswahl für das Cupspiel in Vöcklamarkt wird für Ismael größer: Thomas Goiginger, Maximilian Ullmann, Markus Wostry und Thomas Sabitzer steigen in der kommenden Woche wieder ins Training ein..

LASK - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:1)

Tore: Tetteh (54.); Hüsing (34.)

LASK: Schlager (70. Lawal); Ramsebner, Trauner (61. Pogatetz), Wiesinger; Ranftl (61. Reiter), Holland (77. Müller), Michorl (77. Haudum), Renner (61. Andrade); Frieser (77. Benko), Klauss (70. Raguz), Tetteh (70. Otubanjo)

