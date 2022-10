0:3 - Selbstfaller des LASK gegen Hartberg

Es erinnerte an so manches Spiel der verkorksten Vorsaison: Der LASK spielte gegen Hartberg hochkaratige Chancen heraus - und am Ende jubelte der Gegner über den Sieg. Das 0:3 gegen Hartberg, die zweite Heimniederlage in Serie nach dem 1:4 gegen Tirol, war ein Selbstfaller.

Es hatte so gut begonnen. Der LASK legte mit dem Selbstvertrauen des 1:1 in Salzburg los. Peter Michorl schickte Marin Ljubicic in die Tiefe, dessen Abschluss parierte Torhüter Rene Swete (4.). Beim Schlenzer von Keito Nakamura ins lange Eck rettete ein Verteidiger für den geschlagenen Schlussmann (8.), beim Abschluss von Sascha Horvath die Stange (9.). Bis zu diesem Zeitpunkt kam auch Hartberg nach vorne, danach ging die Partie nur noch in eine Richtung.

Swete hielt Hartberg im Spiel

Ljubicic vergab auch seine zweite Chance: Nach einem Ballgewinn im Hartberger Sechzehner wurde er bedient und schoss vom Elfmeterpunkt über das Tor (19.). Nakamura brauchte für den Abschluss zu lange (21.), den von Felix Luckeneder abgelenkten Eckball parierte Swete ebenso glänzend (31.), wie den Knaller von Rene Renner nach einer Corner-Variante (32.). Thomas Goiginger traf nur die Latte (32.), an Nakamuras Stanglpass kam Ljubicic nicht heran (37.). Es waren mehr als genug Chancen, um die Partie schon in der ersten Hälfte zu entscheiden, zumindest, um auch im elften Saisonspiel in Führung zu gehen - doch mit Glück und Swetes Können brachte Hartberg das 0:0 in die Pause.

Wie man Chancen verwertet, zeigten die Steirer nach der Pause: In der 55. Minute fand der LASK keine Lösung im Aufbau, Alexander Schlagers Abschlag ging genau auf Okan Aydin, der von der Mittellinie per Kopf Rene Kriwak ins Spiel brachte. Die Innenverteidiger, die für den Spielaufbau noch auf die Seiten ausgewichen waren, konnten nicht mehr eingreifen - 0:1. Beim 0:2 konnte Schlager einen Schuss von Aydin nicht festhalten, Dario Tadic staubte ab (62.).

Siebentes siegloses Spiel gegen Hartberg

Die Gegentore waren Wirkungstreffer. Es fehlten danach Genauigkeit und Tempo für ein Comeback, das nach dem 0:3 von Matija Horvat (78.) endgültig unmöglich wurde. Am Ende hatte es sich der LASK selbst zuzuschreiben, dass man nun fünf Bundesliga-Partien auf einen Sieg wartet. Gegen Hartberg war es sogar das siebente sieglose Spiel in Serie.