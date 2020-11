Jetzt braucht der LASK am Donnerstag eine Sensation gegen Tottenham: Nach dem 0:2 zu Hause gegen Royal Antwerpen (Liveticker zum Nachlesen) ist der Aufstieg in die K. o-Runde der Fußball-Europa-League in weite Ferne gerückt. Und gegen Tottenham fehlt auch noch Gernot Trauner, der in der 50. Minute Rot sah.