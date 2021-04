"Es nervt mittlerweile", sagte LASK-Kapitän Gernot Trauner. Zum sechsten Mal in Serie verloren die Athletiker gegen den designierten Meister Salzburg, weil am Schluss Salzburgs Joker stachen – 0:2. Der LASK nahm zwar keine Punkte mit, 87 Minuten gaben aber Zuversicht für das Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt.