Beim 0:1 in Wolfsberg dominierten die Athletiker, feuerten 21 Mal auf das Tor des Dritten – und unterlagen, weil die Kärntner den ersten Abschluss verwerteten. Die Generalprobe vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa Conference League am Donnerstag auswärts gegen Slavia Prag (18.45 Uhr) wurde verpatzt.

"Die Saison spiegelt sich wider", sagte Wiesinger niedergeschlagen. "Wir haben Chancen auf zwei, drei Tore, und dann macht einer einen Fehler, diesmal ich." Bei der Flanke von Michael Novak wurde die missglückte Annahme mit der Brust zur Vorlage für Thorsten Röcher – 0:1 (52.).

Es war der erste reguläre Abschluss der Wolfsberger. Der LASK hatte den Dritten davor vollkommen dominiert. Hyun-seok Hong (4., 11.), Marvin Potzmann (5.), Andreas Gruber (18.), Alexander Schmidt (29., 34.) brachten die Überlegenheit bei ihren Chancen aber nicht auf die Anzeigetafel, nach dem 0:1 vergaben Gruber, Potzmann und Florian Flecker alleine vor dem Tor (62., 72., 78.), den Weitschuss von Filip Twardzik fischte Torhüter Alexander Kofler aus dem Kreuzeck (91.).

"Zu Recht dort, wo wir stehen"

Der WAC traf insgesamt vier Mal: Zwei Abseitstore wurden aberkannt, schon nach dem ersten Abschluss war gejubelt worden (42.) – doch weil Röcher in der Entstehung Wiesinger auf den Fuß getreten war, kassierte Schiedsrichter Harald Lechner nach Videostudium das Tor. Beim 0:1 konnte der VAR dem LASK dann nicht mehr helfen.

"Es passiert immer wieder", sagte Wiesinger verärgert. "Wenn wir solche Fehler machen, stehen wir zu Recht dort, wo wir stehen." Der LASK beendet den Grunddurchgang auf dem achten Platz und geht mit zwei Punkten Rückstand auf die SV Guntamatic Ried in die zehn Spiele der Qualifikationsgruppe.

Gegen Slavia müssen Tore her

Bevor der LASK diese am Sonntag ankickt, sind die Athletiker am Donnerstag bei Slavia Prag zu Gast. Im Hinblick auf das erste Duell mit den Tschechen hatte Trainer Andreas Wieland in Wolfsberg aufgestellt: Der angeschlagene Branko Jovicic stand nicht im Kader, James Holland und der genesene Marko Raguz saßen auf der Bank. Die Schwarz-Weißen schlossen an die starke Leistung gegen Salzburg an – doch wie so oft wurden selbst beste Chancen vergeben. Wiesinger: "Ist es Glück, Zufall? Ich weiß es nicht. Es macht keiner absichtlich." (mag)