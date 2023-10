0:1 – Für den LASK wäre viel mehr möglich gewesen

Diese Niederlage tut richtig weh. Denn der LASK hätte beim gestrigen 0:1 (0:1) beim FC Toulouse in der absolut mehr herausholen können. Aus dem erwarteten Angriffslauf der Hausherren wurde ein offenes Spiel – in dem am Ende die Effizienz der Franzosen entschied. „Es hätte ein Punkt sein müssen“, sagte Kapitän Robert Zulj enttäuscht. „Wir bekommen ein Tor, das wir nie bekommen dürfen und haben zwei, drei tausendprozentige Chancen. Wenn du zwei Mal das leere Tor nicht triffst, wird es schwer.“

Der LASK ließ sich nicht von 33.000 Zuschauern im echten Hexenkessel beeindrucken. Wenn das die Europa League ist, wie würde dann die Stimmung erst in der Champions League sein? „Faitez leur decouvrir Toulouse“, stand auf dem Riesentransparent, das vor dem Anpfiff über die gesamte Stehplatztribüne entrollt wurde. Und es beinhaltete ein Wortspiel. Mit dem letzten Wort ins Englische übersetzt, wird aus dem „Lasst sie Toulouse entdecken“ ein „Lasst sie zu verlieren entdecken.“

Der LASK war keineswegs gewillt dazu – das merkte man von der ersten Minute an. Allerdings mit einem doppelten Schönheitsfehler: Im letzten Drittel spielte man nicht mutig und konsequent genug, um zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Vielleicht auch deshalb, weil Sascha Horvath angeschlagen ausfiel – seinen Platz nahm der defensivere Ivan Ljubic ein.

Auf der anderen Seite hatte auch Toulouse nur zwei gefährliche Chancen in Hälfte eins – und führte dennoch mit 1:0. Beim Treffer von Gabriel Suazo (31.) sahen Andres Andrade – der diesmal wieder die zentrale Position in der Dreier-Abwehr einnahm – und auch Philipp Ziereis nicht besonders gut aus.

Usor und Ljubicic vergaben

Nach der Pause zog sich Toulouse immer weiter zurück – der LASK wurde konkreter und mutiger. Da hätte Moses Usor das 1:1 machen müssen, als Toulouse-Keeper Guillaume Restes nach einem abgewehrten Schuss beim Abstauber aus fünf Metern bereits auf dem Boden gelegen war – und nicht mehr eingreifen konnte (55.).

Noch schlimmer war es drei Minuten später, als Marin Ljubicic nach einer Usor-Vorlage den Ball zwei Meter vor dem Tor drüberjagte (58.). Das angezeigte Abseits wäre vom VAR mit Sicherheit zurückgenommen worden.

Solche Chancen darf man auf dem internationalen Parkett nicht vergeben. Bitter, dass kurz danach der ganz starke Branko Jovicic bei einem Pressball verletzte und verletzt ausgewechselt werden musste. Ebrima Darboe ersetzte ihn, für Marin Ljubicic kam Moussa Kone ins Spiel. So richtig gefährlich kam man nicht mehr vor das Tor, obwohl sich der Gegner nur noch auf Konter konzentrierte, diese aber auch nicht ordentlich fertig spielen konnte.

Ausgeglichene Statistiken

Es half alles nichts. Am Ende zeigte die Ballbesitz-Statistik ein 50:50, 2:1-Schüsse auf das Tor für Toulouse und ein 1,36:1,26 für den LASK bei den Expected Goals. Am Ende zählt aber nur das Endergebnis – mit dem 0:1 liegt der LASK aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Jetzt muss man Toulouse eben in Linz zeigen, wie es sich anfühlt, zu verlieren.

