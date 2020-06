0:1 des LASK pfiff in Salzburg die Meisterfeier an

Jetzt wird es eng für den LASK: Die Athletiker hätten mit einem Sieg gegen Wolfsberg zumindest Platz drei in der Fußball-Bundesliga fixieren können – nach dem 0:1 sind die Kärntner zwei Runden vor Schluss wieder dran. Eine Entscheidung ist hingegen gefallen: Salzburg ist nach dem 3:0 gegen Hartberg zum siebenten Mal in Serie Meister, selbst wenn der LASK die vier abgezogenen Punkte zurückbekommen würde.

Zum Dreikampf zwischen dem LASK, Wolfsberg und Rapid wurde das Rennen um die Europacupplätze in der 88. Minute: Dominik Reiter brachte Cheikhou Dieng im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca entschied auf Elfmeter, den Shon Weissmann verwandelte. "Er ist übermotiviert in den Zweikampf gegangen", sagte Trainer Valerien Ismael. Davor war die Pfeife des Referees stumm geblieben, als Marko Raguz im Strafraum zu Boden gezogen wurde (58.). "Dass es nicht gerissen ist – unsere Trikots haben enorm gute Qualität", sagte Ismael mit Galgenhumor.

Das WAC-Tor fiel entgegen dem Spielverlauf. Hatten die Athletiker die Anfangsphase noch verschlafen – Michael Liendl und Christopher Wernitznig vergaben (7., 22.) –, waren sie danach am Drücker. Dominik Friesers erster Kopfball ging daneben (32.), der zweite an die Latte (36.), bei seiner dritten Chance verfehlte er das Tor (45.). Dazwischen hatte Torhüter Alexander Kofler einen Schuss von Marko Raguz pariert (43.).

"Wir haben es selbst in der Hand"

Nach der Pause investierte der LASK alles, zwingend wurde man dabei aber nicht. "Wir sind extrem enttäuscht", sagte Ismael. "Aber es hilft nichts, traurig zu sein. Es ist passiert." Durch die Niederlage wurden die Athletiker von Rapid überholt, das nach 0:2-Rückstand 3:2 bei Sturm Graz gewann.

Am Mittwoch steigt das direkte Duell mit Rapid, Wolfsberg ist auch nur noch zwei Punkte hinter dem LASK. Die beiden Konkurrenten treffen in der letzten Runde aufeinander, während der LASK den Meister empfängt. Ismael: "Wir haben alles selbst in der Hand."

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at