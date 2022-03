Der LASK stoppte die Negativserie gegen Salzburg – nach dem gestrigen 0:0 konnte sich aber niemand so richtig über den ersten Punkt nach zuletzt zehn Niederlagen freuen. Die Chance auf die Meistergruppe ist vor dem Abschluss des Grunddurchgangs in der Fußball-Bundesliga am Sonntag in Wolfsberg dahin. Entscheidend war die Gelb-Rote Karte für René Renner nach einem unnötigen Foul in der 51. Minute.

"Das tut weh, aber ich bin stolz, wie wir gegen Salzburg so lange in Unterzahl dagegengehalten haben. Jetzt holen wir den siebten Platz – und spielen dann weiter um die Europacupqualifikation", sagte Sascha Horvath nach dem Spiel. Keine Frage: Hätte der LASK in den 20 Runden davor öfter so gespielt wie gestern – ein Platz unter den Top-Sechs wäre längst sicher.

Die Athletiker rackerten nicht nur um ihre Mini-Chance auf die Meistergruppe, sie hielten auch spielerisch dagegen. In der besten Phase vor der Pause legte Thomas Goiginger vor dem Tor auf den mitgelaufenen Florian Flecker ungenau ab, anstatt selbst abzuschließen (40.), den Schuss von Goiginger fischte Torhüter Philipp Köhn auf dem Kreuzeck (42.).

Nach der Verschiebung wegen des Corona-Clusters fehlten bei Salzburg gestern noch Andreas Ulmer, Maximilian Wöber, Mohamed Camara und Luka Sucic, dazu schied Oumar Solet nach 23 Minuten angeschlagen aus. Die Ausfälle taten dem Champions-League-Achtelfinalisten weniger weh als dem LASK das Fehlen des erkrankten Marko Raguz. Salzburgs Torjäger Karim Adeyemi spielte – und vergab nach einem Abwehrfehler die einzige Chance (32.) vor der Pause.

Umstrittene Entscheidungen

In der 51. Minute wurde die ohnehin schwierige Aufgabe für den LASK noch komplizierter: Rene Renner ließ Schiedsrichter Josef Spurny keine andere Wahl – und sah Gelb-Rot. Der LASK gab aber nicht auf – und hatte in der Schlussphase auch nicht den VAR auf seiner Seite. Erst wurde nach dem Studium nicht auf Elfmeter entschieden, als eine Schmidt-Hereingabe vom Arm von Salzburgs Samson Tijani abgelenkt wurde (85.). Danach blieb es nach einem schweren Foul von Salzburgs Capaldo an Michorl bei Gelb statt Rot. LASK-Trainer Andreas Wieland: "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, wir haben auch in Unterzahl die gleiche Mentalität gezeigt. Jetzt ist es Gewissheit, dass wir nicht in der Meistergruppe sind. Den Platz in den Top Sechs haben wir sicher nicht in diesem Spiel verloren."