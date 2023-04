0:0 – der LASK konnte sich nach dem Remis in Salzburg wie ein Sieger fühlen

Es war ein absolut verdienter Punkt, den Fußball-Bundesligist LASK am Sonntag vom 0:0 bei Tabellenführer Salzburg mitnehmen – und damit das Titelrennen wieder richtig spannend machen konnte. Weil Sturm Graz in Klagenfurt einen 2:0-Sieg feierte, können die Steirer in der nächsten Runde mit einem Sieg gegen Salzburg den aktuellen Zwei-Punkte-Rückstand bereits in einen Vorsprung umwandeln.

Für den LASK kann der Punkt im Kampf um Platz drei noch Gold wert sein. Dass man nach den Duellen gegen Sturm und Salzburg den Vorsprung auf den Vierten (aktuell Rapid) auf vier Punkte ausbauen würde, hätte vor zwei Wochen niemand für möglich gehalten. Oder geht vielleicht noch mehr? "Wenn wir unsere Leistungen aus den Spielen der Meistergruppe fortsetzen, dann ist noch vieles möglich", sagte LASK-Torhüter Alexander Schlager, der in Salzburg selten eingreifen musste – bei den wenigen Aktionen jedoch über sich hinauswuchs. Schlager: "Es war ausgeglichen, beide Teams haben sich gut neutralisiert, auch wenn es den einen oder anderen Ausreißer gegeben hat." Zu Beginn sogar überlegen, gingen die Schwarz-Weißen in der zweiten Halbzeit über die Schmerzgrenze hinaus, um bei den (wenigen) heiklen Situationen im Finish den Punkt festzuhalten.

Stürmer Ibrahim Mustapha humpelte nach dem Spiel zu den Fans, die Wade von Moses Usor wurde dick einbandagiert. Und Marvin Potzmann war bereits knapp vor Schluss ausgewechselt worden, nachdem er nach einer längeren Verletzungsbehandlung noch durchgehalten hatte.

Dabei hatte es LASK-Trainer Didi Kühbauer schon vor dem Spiel personell schlimm getroffen. Zum gesperrten Filip Stojkovic kamen auch noch Sascha Horvath (erkrankt) und Branko Jovicic (verletzt) dazu. Vor allem die Wechseloptionen auf der Bank waren dadurch eingeschränkt – denn auf dem Spielfeld war der LASK von der ersten Minute an voll da. Man hatte einen Salzburger Sturmlauf erwartet – nachdem Sportdirektor Christoph Freund nach dem Salzburger 3:3 gegen die Austria eine Brandrede gehalten hatte.

Die LASK-Spieler waren nach dem Schlusspfiff in Salzburg in Feierlaune. Bild: GEPA pictures

Kein Salzburger Feuerwerk

Von einem Salzburger Feuerwerk war man weit entfernt. Das einzige Tor im Spiel erzielte der LASK: Nach 20 Minuten traf Maksym Talowjerow mit einem sehenswerten Volleyschuss zum vermeintlichen 1:0. Bitter: Bei der Flanke davor war Philipp Ziereis im Abseits gestanden. Der Innenverteidiger hatte den Ball zwar nicht berührt, aber dennoch ins Spiel eingegriffen. LASK-Keeper Schlager musste erst am Ende der ersten Halbzeit erstmals gegen Sesko eingreifen (47.). Nach der Pause neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend. Im Finish rettete erst Schlager gegen Adamu, ehe Potzmann den Ball knapp vor der Linie klären konnte (80.). In der 92. Minute hielt Schlager den Punkt erneut gegen Adamu fest. LASK-Trainer Kühbauer: "Vor der Pause hat die letzte Präzision gefehlt, um in Führung zu gehen. Nach der Pause waren wir nicht mehr so gut im Spiel drinnen, haben aber trotzdem sehr wenig zugelassen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.