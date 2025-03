 Zwei weitere Linzer Derbys wären jetzt wieder möglich

Jetzt haben wir ein Finale", jubelte Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 2:1-Auswärtserfolg in der Fußball-Bundesliga gegen den Wolfsberger AC. Viele hätten wohl bereits vor dem vorletzten Spieltag im Grunddurchgang aufgrund des Gastspiels seines Teams bei der besten Frühjahrsmannschaft im Oberhaus mit einer Entscheidung im Kampf um die Top Sechs gerechnet. Dank eines überraschenden Erfolgs in Kärnten kam aber alles anders: Sein Team machte den Zweikampf mit dem LASK (2:1 gegen WSG Tirol) um den Meistergruppen-Einzug zu einem Dreikampf – und zog auch Rapid Wien (1:2 in Hartberg) noch mit hinein.

Vor der abschließenden 22. Runde am Sonntag liegt Blau-Weiß nur mehr einen Punkt hinter dem Duo – und würde bei einer möglichen Punktegleichheit mit beiden Mannschaften sogar vorgereiht werden: Sowohl gegen die Schwarz-Weißen als auch gegen die Grün-Weißen haben die Linzer in den direkten Duellen die Oberhand.

Mehr zum Thema Fußball Österreich Fußball Österreich Schiedsrichter-Ball: Dank VAR-Check zählte 1:1 des LASK LINZ. Es war ein heißes Fußball-Wochenende – auch für die Schiedsrichter. Schiedsrichter-Ball: Dank VAR-Check zählte 1:1 des LASK

Weshalb die Chancen sogar intakt sind, dass den Königsblauen ein Punkt daheim gegen Hartberg reichen könnte, um den Sprung vom aktuell siebenten Platz in die obere Tabellenhälfte zu schaffen, denn: Der LASK muss bei Tabellenführer Sturm Graz bestehen, Rapid Wien ist daheim gegen den GAK zum Siegen verdammt. Und damit hatten die Hütteldorfer nach englischen Runden – am Donnerstag steht das entscheidende Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League gegen Banja Luka an – in dieser Saison vermehrt ihre Probleme. Zudem kriselt es im Umfeld des Klubs: Neben der nicht konfliktfreien Trennung von Marcus Knipping, dem Geschäftsführer Wirtschaft, ist auch Rapid-Trainer Robert Klauß – selbst wenn es nach außen niemand zugeben will – nach nur einem Sieg in den jüngsten acht Liga-Partien angezählt. Die Thematik rund um die Fan-Ausschreitungen in Hartberg ist ein weiterer Nebenschauplatz, auf den das grün-weiße Pulverfass am liebsten verzichtet hätte.

LASK kämpfte sich zurück

Viele Baustellen, die Blau-Weiß nicht hat. "Wir können nur gewinnen. Wir werden alles dafür geben, um einen Sieg einzufahren. Aber wenn es nicht klappen sollte, haben wir uns in den vergangenen Wochen trotzdem eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen, um unser Saisonziel, den Klassenerhalt, erreichen zu können", sagt Scheiblehner.

Eine gute Entwicklung hat auch der LASK durchgemacht: Nach dem ersten Spiel unter Trainer Markus Schopp – dem 0:1 am 14. September 2024 bei Blau-Weiß Linz – lagen die Athletiker noch sieben Punkte hinter dem Stadtrivalen auf dem letzten Tabellenplatz. Unter dem 51-Jährigen arbeiteten sich die Schwarz-Weißen zurück, sind im Frühjahr (drei Siege, zwei Remis) in der Liga auch noch ungeschlagen. Im Idealfall könnten sogar noch beide OÖ-Teams am Ende unter den Top Sechs landen. Schopp: "Wir machen gerade viel richtig, sind ein unangenehmer Gegner. Das weiß die Mannschaft auch."

Egal wer am Ende aus der Meistergruppe lacht, eines ist bereits fix: Bis auf einmal haben 30 Punkte nach 22 Runden immer für die Top Sechs gereicht – heuer geht es für eine Mannschaft trotz guter Punkteausbeute aber definitiv in der Qualifikationsgruppe weiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger